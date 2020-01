El frente Juntos por el Cambio busca definir una estrategia política y legislativa "sin fisuras"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá mañana para definir una estrategia política "sin fisuras" de cara a los primeros meses del año y así tener un posicionamiento común para el ámbito legislativo.



El encuentro será a las 15.30, en la sede que el Gobierno de la Ciudad tiene en Bolívar 1, un día antes de que la Cámara de Diputados trate el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa en el recinto, y tan solo un par de horas después que el proyecto se trate en el plenario de comisiones de Finanzas y Presupuesto que tendrá lugar mañana a las 13 ante la presencia de funcionarios de Economía, que buscarán despejar las dudas que puedan presentar los legisladores.



Según explicaron a Télam fuentes de Juntos para el Cambio, en un principio la reunión de la Mesa Nacional iba a realizarse el miércoles, pero la adelantaron un día para que no coincidiera con la sesión de Diputados.



Del encuentro participarán el ex gobernador de Mendoza y presidente nacional de la UCR, Alfredo Cornejo; la presidenta del PRO a partir del próximo 10 de febrero, Patricia Bullrich; y Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica.



También estarán en el encuentro los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Horacio Rodríguez Larreta (CIudad de Buenos Aires) y Rodolfo Suárez (Mendoza).



Los jefes de bloques de diputados, Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO), junto al senador nacional Luis Naidenoff (UCR) completan la mesa, mientras que el senador Humberto Schiavoni (PRO) esta vez no será de la partida porque aún no regresó de sus vacaciones.



Por el lado de la CC además de Ferraro son parte de la Mesa Nacional del Frente el diputado nacional Juan Manuel López y la diputada provincial Maricel Etchecoin.



Fuentes de la CC advirtieron a Télam que la concurrencia de sus referentes a la cita no estaba aún asegurada.



Durante el encuentro, los referentes de las distintas fuerzas de la coalición buscarán consensuar posturas con respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo de impulsar a Daniel Rafecas para que esté al frente de la Procuración General.



"Tenemos que mantener la unidad frente a temas sensibles", dijo a Télam un referente de la UCR. "Además de lo de Rafecas, tenemos que votar juntos el tema de la deuda y otras iniciativas que podrían discutirse en extraordinarias", sentenció.



Otro de los puntos que tratarán durante el encuentro es quién será el candidato que el espacio va a impulsar para ocupar la Auditoría General de la Nación (AGN), un cargo que le corresponde a la oposición, que la UCR pretende para uno de los suyos a pesar de que el PRO quiere ese lugar para el ex senador Miguel Ángel Pichetto.