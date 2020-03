El fuerte mensaje de Ricky Martin a los que no cumplen la cuarentena: “brutos e ignorantes”

Si no es estrictamente necesario o seas de las personas que trabajan incansablemente para asistir, detener, mejorar, combatir este virus, por favor te ruego que no salgas a la calle. Todo dentro de tus posibilidades, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. La vida de todos depende de eso. #yomequedoencasa

