El futuro del acuerdo UE-Mercosur, también sobre la mesa en Berlín

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El canciller Felipe Solá llevará mañana ante el gobierno alemán la discusión sobre el futuro del actual acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, cuya implementación la Argentina cuestiona por el eventual efecto negativo para la industria local y las dudas sobre sus beneficios en términos de creación de empleo.



Solá explicaría los motivos del rechazo argentino a la entrada en vigor del acuerdo al ministro de Economía y Energía de Alemania, Peter Altmaier, con quien se reunirá en Berlín, en el marco de la gira encabezada por el presidente Alberto Fernández a Alemania, confiaron a Télam fuentes cercanas al canciller.



"No se trata de renegociar, porque no se puede. Pero tenemos informes públicos y privados que nos dicen que el acuerdo de libre comercio no servirá para crear empleo o reducir la pobreza", señalaron los portavoces del entorno de Solá.



La discusión se introduciría así en la agenda bilateral con Alemania de la gira del presidente Alberto Fernández, a pesar de que su prioridad es lograr el apoyo de la canciller alemana, Ángela Merkel, a los planes del gobierno para la renegociación de la deuda externa.



Merkel ha sido una de las principales impulsoras, junto con España, del acuerdo de Libre Comercio, que prevé la eliminación gradual o total -dependiendo del sector- de los aranceles entre los dos bloques regionales, ya que su potente industria exportadora se vería beneficiada.



Por el contrario, el acuerdo encontró más resistencia en países como Francia, cuyo sector agrícola podría verse desestabilizado por las medidas liberalizadoras, en beneficio de un impulso de las exportaciones sudamericanas.



El gobierno de Mauricio Macri impulsó la firma de este acuerdo, pero Fernández manifestó desde un principio sus dudas debido al efecto perjudicial que puede llegar a tener sobre la industria argentina.



Fernández insiste en que no se opone a una mayor integración con la UE, pero que cualquier acuerdo debe ser "equilibrado".