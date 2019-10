El Galaxy, dirigido por Barros Schelotto, quedó fuera de las finales de MLS

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los Angeles Galaxy, dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto, fue eliminado anoche en las semifinales de la Conferencia Oeste de la liga estadounidense de fútbol (MLS) al perder ante Los Angeles FC , por 5 a 3.



El cotejo se jugó en el Banc of California de Los Angeles FC y ahora el equipo angelino jugará la final de la Conferencia ante Seattle Sounders.



Por la Conferencia Este, Atlanta United, vigente campeón, anoche eliminó por 2 a 0 a Philadelphia y se clasificó para jugar la final ante Toronto.



El triunfo de Los Angeles FC se concretó con goles del mexicano Carlos Vela, a los 16 y 40 minutos, el noruego Adama Diomande, a los 68 y 80, y el uruguayo Diego Rossi, a los 66.



Para el Galaxy convirtieron el argentino Cristian Pavón, a los 41, el sueco Zlatan Ibrahimovic, a los 55, y el venezolano Rolf Feltscher, a los 77. En la formación dirigida por Barros Schelotto ingresó en el segundo tiempo Fabio Alvarez, ex Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán.



Atlanta United, sigue firme en su marcha hacia la defensa del título alcanzado el año pasado, con Gerardo Martino como entrenador, y avanzó a la final del Este al vencer 2 a 0 a Philadelphia.



El campeón contó con cuatro de sus seis argentinos como titulares: los defensores Franco Escobar y Leandro González Pirez y los mediocampistas Gonzalo "Pity" Martínez y Ezequiel Barco, mientras que el también volante Eric Remedi ingresó en el segundo tiempo.



Atlanta se impuso en su estadio Mercedes Benz con los goles del alemán Julián Gressel a los 10 minutos y el venezolano Josef Martínez (lleva cinco goles en seis partidos jugados de play offs) a los 80.



La final del Oeste se jugará el martes próximo entre Los Angeles FC y Seattle Sounders, en el Banc of California, a las 23 de argentina, y el día siguiente se celebrará la final del Este entre Atlanta United y Toronto, en el Mercedes Benz Stadium a las 21.