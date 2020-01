El ganador de Desamparados o Peñarol irá ante Newell´s

El sorteo de la Copa Argentina 2020 tuvo lugar este jueves, cuando quedaron definidos todos los cruces de 32avos de final del certamen y sus posteriores emparejamientos, dando lugar a especulaciones sobre posibles clásicos en las próximas instancias.

Por lo pronto, Boca se medirá con Claypole y River arrancará con Defensores de Pronunciamento de Entre Ríos, pudiendo reencontrarse en otro derby eliminatorio en octavos de final.

Entre los clásicos más tradicionales, Independiente, que pondrá primera frente a Villa Mitre, y Racing, que esperará por Unión de Sunchales o Sportivo Belgrano, también quedaron del mismo lado del cuadro aunque podrían encontrarse recién en cuartos. San Lorenzo (debuta ante Liniers)-Huracán (contra Las Parejas o Estudiantes de San Luis) podría darse solo en la final. Vélez, por su parte, enfrentará a Deportivo Camioneros.

La misma suerte corrieron Newell's (va primero ante Peñarol o Desamparados) y Rosario Central (Boca Unidos o San Martín de Formosa), aunque podrían cruzarse más tarde, en semifinales, mientras que Estudiantes (Laferrere) y Gimnasia (Sportivo Barracas) se encontrarían en cuartos.

Ahora, restará esperar definiciones en cuanto a fechas y sedes. Pero la edición 2020 de la Copa Argentina cada vez toma más forma.

COPA ARGENTINA 2020

NEWELL vs. PEÑAROL DE SAN JUAN o DESAMPARADOS DE SAN JUAN

BANFIELD vs. GÜEMES DE SANTIAGO DEL ESTERO

BOCA vs. CLAYPOLE

INDEPENDIENTE vs. VILLA MITRE

ROSARIO CENTRAL vs. BOCA UNIDOS o SAN MARTÍN DE FORMOSA

LANÚS vs. REAL PILAR

GIMNASIA vs. SPORTIVO BARRACAS

VÉLEZ vs. DEPORTIVO CAMIONEROS

ARSENAL vs. HURACÁN LAS HERAS

ARGENTINOS JUNIORS vs. CAÑUELAS

HURACÁN vs. LAS PAREJAS o ESTUDIANTES DE SAN LUIS

RACING vs. UNIÓN DE SUNCHALES O SPORTIVO BELGRANO

SAN LORENZO vs. LINIERS

RIVER vs. DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO

ESTUDIANTES VS. LAFERRERE

TEMPERLEY vs. RIESTRA

ALDOSIVI vs. TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA

CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO vs. SAN TELMO

ATLÉTICO TUCUMÁN vs. COMUNICACIONES

DEFENSA Y JUSTICIA vs. ESTUDIANTES DE CASEROS

SAN MARTÍN DE TUCUMÁN vs. SAN MARTÍN DE SAN JUAN

ATLANTA vs. VILLA SAN CARLOS

COLÓN vs. FERRO DE GENERAL PICO O CIPOLLETTI DE RÍO NEGRO

ESTUDIANYES DE RÍO CUARTO VS. CHACO FOR EVER o DEFENSORES DE RESISTENCIA

TALLERES DE CÓRDOBA vs. RAFAELA

UNIÓN vs. DOCK SUD

PATRONATO vs. INSTITUTO

GODOY CRUZ vs. JJ URQUIZA

TIGRE vs. ALVARADO

DEFENSORES DE BELGRANO vs. ALMIRANTE BROWN

PLATENSE vs. DEPORTIVO MADRYN

SARMIENTO vs. DOUGLAS HAIG o DEFENSORES DE VILLA RAMALLO.