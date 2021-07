El giojismo no descarta presentar una lista en el Frente Todos

El Frente Todos se presentó en sociedad el pasado día miércoles de la mano del gobernador Sergio Uñac. Ese mismo día, el apoderado del espacio que lidera el diputado nacional José Luis Gioja, Elio Frack, se presentó en la sede del PJ local a pedir requisitos para presentar una lista en las PASO del próximo 12 de septiembre. La decisión no está cerrada al cien por ciento, pero si está siendo analizada, según contaron desde el entorno del exgobernador.

Hoy, a 8 días de la presentación de candidatos e inicio de la campaña electoral, no hay muchas certezas de cómo jugará el frente oficialista y con cuántas listas. En la previa todo indica que habrá dos listas, por dichos del propio Uñac. Una sería la del Partido Justicialista y otra la del Partido Bloquista. Esto dependerá también de la jugada que haga la oposición.

En el oficialismo pica con mayores posibilidades de liderar la lista, el actual diputado nacional Walberto Allende, secundado por la ministra de Gobierno Fabiola Aubone. Si esto es así, resta saber quién ocupará el tercer lugar y con esto se abre la disputa de qué espacio pondría ese nombre, ya que esperan tener participación la juventud peronista, el kirchnerismo y el sindicalismo con la CGT y las 62 Organizaciones peronistas. Al giojismo, aunque no lo digan abiertamente, todavía le facturan la interna pérdida en marzo pasado.

Con este panorama, el sector que conduce el diputado nacional, no ve con malos ojos presentar una lista y ser de la partida con Lealtad Justicialista. Aunque para eso debe ser el presidente del frente, en este caso el gobernador Sergio Uñac, quien otorgue la autorización final.

“El apoderado Elio Frack se acercó a pedir los requisitos y cuál serían las condiciones en caso de participar. Si garantizan una competencia pareja, donde todos los precandidatos tengan las mismas oportunidades podríamos participar. Hoy no hay una decisión tomada al respecto, pero si la estamos analizando”, contó una fuerte cercana a José Luis Gioja y dijo que “si las condiciones no son igualitarias para todas las listas, es obvio que no participamos”.