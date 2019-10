El gobernador electo de Mendoza pide "un acuerdo político y social con todos los sectores"

El gobernador electo de Mendoza y dirigente de la UCR, Rodolfo Suárez, sostuvo que "la Argentina no resiste más grieta" y que es necesario que haya "un acuerdo político y social con todos los sectores" una vez que pasen las elecciones generales del 27 de octubre. A una semana de su victoria en las elecciones, en las que obtuvo el 51,64% de los votos y un amplio margen sobre su principal competidora, la senadora del Frente de Todos (FdT) Anabel Fernández Sagasti, que sacó el 36,20%, Suárez afirmó que, de haber perdido, "la elección nacional estaba terminada, era lapidario para Cambiemos". "El triunfo le da aire a (Mauricio) Macri", dijo Suárez sobre el Presidente, con quien afirmó tener una "muy buena relación". Añadió que el jefe de Estado y candidato a la reelección "tuvo buenas intenciones" pero que se equivocó al querer "gobernar Argentina como un país normal" ya que "es un país con una economía enferma". Consultado por los errores del gobierno dijo que su mayor error político fue el no haber "ampliado Cambiamos" y buscar "más sectores de la sociedad y mayor apertura en el frente de gobierno", además de no haber desdoblado las elecciones en Buenos Aires. "Creo que de esa forma, María Eugenia Vidal hubiera ganado. La gobernadora es una persona distinta, con un prestigio muy grande, muy interesante como dirigente política", sostuvo Suárez en una entrevista con Clarín publicada hoy. Sobre el próximo gobierno nacional, el aún intendente de la ciudad de Mendoza afirmó que "tiene que haber un acuerdo político y social con todos los sectores: empresarios, sindicales, religiosos" ya que "son muchos años" que se viene de "debacle" y "ciclos pendulares". En esa línea, dijo que en caso de una victoria del candidato a presidente del FdT no está preocupado ya que Alberto Fernández manifestó su voluntad de "gobernar con todos los gobernadores" y que, una vez terminadas las elecciones, lo importante será ponerse "a trabajar todos juntos". "La Argentina no resiste más la grieta, ni la pelea de los políticos y hay que terminar con eso si queremos crecer como país", afirmó. "El radicalismo y, en especial la UCR de Mendoza con (Alfredo) Cornejo, tendrá un protagonismo importante", dijo sobre el futuro de la alianza Cambiemos luego del 10 de diciembre, y agregó que apuesta a que sigan "todos juntos". Mencionó también al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (PRO) y al candidato a senador por la UCR, Martín Lousteau, como "dirigentes importantes" que deben "seguir juntos". "El protagonismo y el espacio que nos otorguen en las decisiones, tiene que cambiar. Si nos hubieran escuchado antes, muchas problemas no hubiesen ocurrido", cerró.