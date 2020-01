El gobierno bonaerense modificará el proyecto Impositivo y Kicillof se reunió con intendentes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, reconoció hoy que el gobierno provincial enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Impositiva con "algunas modificaciones" respecto del anterior que no logró quórum para su análisis la semana pasada, mientras que intendentes de Juntos por el Cambio, que se reunieron con el gobernador Axel Kicillof, aseguraron que darán tratamiento a una iniciativa que "podamos trabajar en conjunto".



Si bien los jefes comunales afirmaron que "no fue tema de reunión" el proyecto de Ley Impositiva, reconocieron que el tema surgió "tangencialmente" cuando el mandatario bonaerense explicó la situación financiera de la Provincia y marcó los ejes de su gestión.



"La Provincia se arregla trabajando en conjunto los intendentes y el gobernador; el proyecto impositivo no fue tema de la reunión, el Gobernador planteó su preocupación, lo escuchamos pero es algo a resolver en el marco de una discusión legislativa , tenemos la voluntad de trabajar en conjunto y vamos a dar quórum en la medida en que haya una ley en la que podamos trabajar en conjunto"; expresó el intendente de Vicente López, Jorge Macri al término de la reunión con Kicillof en la Casa de Gobierno provincial en La Plata.



Macri reflexionó que el freno al tratamiento del proyecto impositivo la semana pasada se debió "tal vez a que faltó tiempo y ahora nos lo estamos dando para lograr consenso de un tratamiento, que tendrá diferentes visiones pero estamos tratando de lograr que sea con el mayor consenso posible para que sea viable y le sirva a la Provincia y a los municipios".



"No se discutió en particular el proyecto", insistió Macri y consideró que "siempre creo que si hay voluntad de diálogo el tiempo ayuda mucho y eso nos va a permitir lograr una ley (impositiva) viable".



Por su parte, el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, también aclaró, al retirarse del encuentro, que el proyecto "no fue tema de la agenda, sino que el centro de la atención fue la agenda que resuelve los problemas cotidianos del vecino, y en eso hubo una buena sintonía entre el gobernador y los intendentes".



"No hay un Presidente, Gobernador o intendente que tenga éxito si no tienen éxito todos", afirmó y coincidió con Macri en que "tal vez faltó diálogo, más tiempo y quizás en estos días se dé (el acuerdo)".



Al respecto, sostuvo: "Nosotros no decimos que no haya progresividad (en la Ley impositiva), quizás son las magnitudes lo que hay que discutir".



Ambos jefes comunales calificaron como "muy buena la reunión" en lo atinente a ejes de gestión común y confirmaron que desde el Foro de intendentes de Juntos por el Cambio invitaron a los ministros bonaerenses a una reunión en febrero próximo para plantear obras y proyectos de cada comuna.



"Se aprobó un Fondo de Infraestructura Municipal de 2.000 millones de pesos para los intendentes y se nos dijo que el nexo del Gobierno para discutir los proyectos de obras públicas será la ministra de Gobierno provincial, Teresa García, así que le vamos a acercar a ella los proyectos y habrá reuniones individuales de cada intendente para plantear su proyecto", destacó Jorge Macri.



El encargado de plantear su visión del encuentro con los intendentes fue el Jefe de Gabinete bonaerense, quien contó que "se hizo un repaso a las primeras medidas que se han tomado y se le comunicó a los intendentes la idea de trabajar en conjunto" y sostuvo que "el gobernador fue muy claro y explícito, acá no hay municipios de primera ni de segunda, no habrá diferencias de colores políticos y creo que fue una reunión muy positiva en ese sentido".



"Esto sienta las bases para un trabajo a futuro muy fructífero, fue un muy buen ambiente de trabajo", destacó Bianco.



Con respecto al proyecto de Ley Impositiva que la semana pasada no pudo ser tratada por falta de quórum de la oposición, Bianco detalló que Kicillof "explicó cuál era el criterio del proyecto de ley que se presentó, que básicamente era un impuesto que se actualizaba de acuerdo a la inflación, donde se buscó hacer justicia y ser equilibrado, donde los que más tienen paguen un poquito más"



"No hubo discusión en ese sentido y la misma se dará en los ámbitos legislativos" apuntó y explicó que los intendentes de la oposición."son conscientes que se necesita una ley impositiva" y agregó que "la idea es trabajar esta semana para tener esta ley impositiva".



Bianco confirmó que "vamos a volver a presentar el proyecto con modificaciones menores donde hemos escuchado a oposición; y en otras seguiremos con nuestra postura".



El jefe de Gabinete provincial declinó precisar cuáles serán las modificaciones e insistió en que "estamos trabajando en finiquitar la nueva versión, en breve la esta la estaremos presentando para ser tratada".