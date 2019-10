El gobierno coloca Letes a la ANSES por $ 2.000 millones y US$ 175,59 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) suscribirá dos series de Letras del Tesoro, una por $ 2.000 millones y otra por US$ 175,59 millones, ambas con vencimiento el 17 de abril del año próximo, determinó la resolución conjunta 69/2019 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada hoy en el Boeltín Oficial.



La misma precisó estos dos tipos de Letes serán suscriptos a la par por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).



En el caso de la emisión en pesos, los títulos devengarán intereses a la tasa Badlar para bancos públicos, que ayer cerró en 46,44%, más 500 puntos básicos.



Para las Letes en dólares, el precio de suscripción será de US$ 962,45 por cada valor nominal original US$ 1.000, es decir, con una tasa implícita de 3,755%.



En ambos casos, la amortización se hará íntegra al vencimiento, y el suscriptor podrá disponer la cancelación anticipada de las letras en forma total o parcial.



Estas Letes serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales, y gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.