El Gobierno de Bolivia pidió una mesa de diálogo con el partido de Morales

El Gobierno interino de Bolivia anunció que instaló una "mesa de negociación" con dirigentes del partido del expresidente Evo Morales. Dicen que tienen el objetivo de reducir la tensión, en medio de protestas que se extienden desde hace cuatro semanas. "Estamos en una mesa de diálogo, creemos que es posible pacificar el país", indicó el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

El Gobierno interino llamó al diálogo como una forma de apaciguar los choques en las calles. En la conversación participan delegados de la presidenta interina Jeanine Añez y congresistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) -el partido de Morales.

Justiniano dijo que las negociaciones entraron en un proceso en el que se estudian las "condiciones" puestas por el MAS para establecer un acuerdo. "Si quieren una ley que les garantice que no habrá persecución política, perfecto", sostuvo. "Nos han pedido: 'Queremos salvoconducto para todos nuestros dirigentes'", añadió.

Según el funcionario, ambas condiciones serían aceptadas: "Si llegamos a un ámbito de pacificación, tienen todas las condiciones para quedarse en el territorio nacional". "Han pedido inclusive la posibilidad de que Evo Morales pueda venir libremente. No hay problema. Es un ciudadano más, él es el expresidente", señaló Justiniano. No obstante, dijo "lamentar" mucho las declaraciones "incendiarias del expresidente que no están buscando paz". El exmandatario aseguró en una conferencia de prensa el miércoles, en México, que está dispuesto a retornar a su país para pacificarlo si el pueblo se lo pide.

Fuente: TN