El gobierno de Kicillof manifestó sus condolencias por el fallecimiento del juez Negri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Gobierno bonaerense manifestó hoy sus "más profundas condolencias a la familia, amigos y colegas de Héctor Negri, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia" que falleció en la víspera.



En un comunicado, el gobernador Axel Kicillof y funcionarios de su equipo expresaron su pesar "por esta lamentable pérdida" y saludaron a sus seres queridos.



En ese tono, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, expresó su "profundo dolor por el fallecimiento, a los 79 años, del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Héctor Negri".



Alak envió también un "afectuoso saludo a su familia en este momento de dolor" y destacó las dotes de Negri a quien calificó como "un jurista que por su compromiso con el Estado de derecho y la justicia social fue reconocido como ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires".



Asimismo, el embajador en Brasil y ex gobernador Daniel Scioli lamentó el fallecimiento de Negri, a quien recordó a través de su cuenta de Twitter como "docente, escritor y apasionado por la justicia".



La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, se expresó en esa red social al despedir "con pesar" al ministro decano de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.



El intendente de La Plata, Julio Garro, envió sus condolencias a la familia del juez "en este triste momento".



La ex gobernadora María Eugenia Vidal posteó en sus redes que lamentaba "profundamente" el deceso de Negri y su ex vicegobernador, Daniel Salvador, también expresó sus condolencias y recordó al magistrado como "un gran jurista, docente y letrista que dedicó su vida a su vocación por la justicia, pero por sobre todo, un gran amigo".



La vicegobernadora actual, Verónica Magario, lamentó "la pérdida del Dr. Héctor Negri" y expresó sus "más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento".



Paralelamente, el bloque de senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires queremos expresó su "más profundo pesar" por el fallecimiento del juez y lo recordó como una persona cuya actividad "no se limitó sólo a las letras del derecho, sino que tuvo una actitud inquieta sobre el conocimiento en varios rubros".



"Fue un destacado hombre de la literatura y la poesía donde desplegó sus conocimientos y su espíritu audaz y aventurero", plantearon los legisladores y recordaron que "integró la Corte Suprema de nuestra provincia desde la vuelta de la democracia en el año 1983 hasta la actualidad siempre haciendo valer su criterio jurídico y pensando como el derecho es un factor fundamental para construir el bien común de todos los bonaerenses". Resaltaron, finalmente, que fue un "defensor inclaudicable de los derechos sociales y políticos en toda su trayectoria demostró su compromiso con las libertades democráticas y el estado de derecho".