El Gobierno derogará el decreto de Macri que habilitaba la importación de basura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, anticipó hoy que derogará el decreto del gobierno anterior que habilitaba la importación de basura.



"Es indigno y un descalabro permitir la importación de basura, no hay ninguna razón para importar residuos, por eso en los próximos días se va a derogar el decreto", anunció el funcionario en diálogo con Radio Nacional, al referirse al decreto 591/2019, firmado por el ex presidente Mauricio Macri.



En ese marco, Cabandié dijo que "están preparando una propuesta superadora con respecto al tratamiento de la basura porque somos bastante medievales con el tratamiento de la basura; tenemos 5 mil basurales a cielo abierto en todo el país".



Además, explicó que una de las principales problemáticas que le manifiestan los funcionarios provinciales tiene que ver con el tratamiento de la basura.



Cabandié agregó que decidieron "asumir los problemas pendientes que hay en Argentina en materia de ambiente".



"Expandir la economía es prioridad pero no de cualquier forma, tenemos que sentar bases para no seguir destruyendo nuestro ambiente que es el lugar donde vivimos", advirtió.



Con respecto a la mega minería, el titular de la cartera ambiental afirmó que no sería correcto tener un pensamiento opositor a la minería, porque "la mayoría de las cosas que utilizamos tiene que ver con esa actividad".



"La pregunta es cómo y dónde se realiza minería, lo que tengo que hacer es bregar para que no existan esos pasivos ambientales, por eso hacen falta cambios culturales en la sociedad y en la política", finalizó Cabandié.