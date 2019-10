El gobierno español anuncia que exhumará los restos de Franco antes del 25 de octubre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno español anunció hoy que los restos de Francisco Franco serán exhumados antes del 25 de octubre, sin especificar la fecha exacta, que será comunicada a la familia del dictador con 48 horas antes de antelación del histórico traslado del último líder fascista europeo que yace en una tumba donde pueden rendirse honores. "Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo desde hoy hasta el 25 de octubre para tomar las decisiones técnicas y de seguridad para hacer efectiva la exhumación e inhumación de los restos de Franco", aseguró la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo. En conferencia de prensa tras la habitual reunión de gabinete de los viernes, la "número dos" del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez subrayó que el proceso se hará "con absoluto respecto a los restos humanos y a la familia", y con "discreción", a pesar de recordar que Franco ha sido el "artífice de un pasado negro en nuestro país". En estas circunstancias, Calvo afirmó que comunicarán "con 48 horas de antelación el día exacto de la fecha y hora de la exhumación e inhumación a la familia" del dictador. Desde su muerte en 1975, Franco yace en una tumba en la Basílica del Valle de los Caídos, un mausoleo situado a unos 50 kilómetros de Madrid, que él mismo hizo construir para reivindicar el triunfo del bando nacional fascista en la Guerra Civil española (1936-1939). "Necesitamos días para estar en condiciones técnicas. Estoy segura de que muchísimos hombres y mujeres nunca se imaginaron iba a llegar este día. Antes del 25 de octubre Franco no estará más en el Valle de los Caídos y nadie va a poder enaltecer a un dictador en la democracia española", aseguró Calvo, al justificar que no se precise la fecha. El gobierno español también decidió que sea la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien en su condición de "notaria mayor del Reino", participe "in situ" durante el proceso de inhumación y exhumación, que será "estrictamente privado". "Los medios de comunicación no participarán", remarcó la vicepresidenta, aunque aclaró que, para "propiciar el derecho de información", la prensa podrá acceder a imágenes en espacios públicos, pero "nunca estarán en un espacio cercano a los restos humanos". El líder socialista Pedro Sánchez anunció que sacaría los restos de Franco del Valle de los Caídos cuando llegó al poder en junio de 2018. Pero los nietos del dictador se opusieron con medidas judiciales y amenazaron con llevar el féretro a la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid. En marzo de este año, el gobierno avanzó y fijó el 10 de junio como fecha para sacar a Franco del Valle de los Caídos y llevarlo al cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio. La familia del dictador, con la complicidad y en alianza con el prior benedicto que controla la Basílica y la Fundación Franco, volvió a paralizar el proceso. Finalmente, el 30 de septiembre último, el Tribunal Supremo español avaló la decisión del gobierno al rechazar los argumentos de los nietos del dictador y, en otra resolución aprobada ayer, levantó el último escollo relacionado con tres recursos más que bloqueaban la ejecución de la medida. El Supremo deja claro que el gobierno español puede entrar ya al Valle de los Caídos para exhumar al dictador, y que no tiene que pedir permiso al prior de la Basílica, Santiago Cantera, quien sigue resistiéndose a permitir el acceso del equipo técnico que efectuará la exhumación. El gobierno español analiza todavía cuál es el medio más "seguro" para realizar el traslado y no descarta hacerlo por vía aérea, en helicóptero, lo que evitaría los intentos de boicot por parte de grupos de extrema derecha y nostálgicos del franquismo.