El gobierno pakistaní rechaza la posibilidad de renuncia del primer ministro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, no renunciará a su cargo pese al ultimatum que lanzó ayer la oposición, afirmó el gobierno, en respuesta al plazo de dos días para salir del cargo con el que fue emplazado el funcionario, en medio de masivas protestas.



"No habrá discusión acerca de ello. La dimisión (de Khan) está fuera de cuestión", afirmó en una conferencia de prensa el ministro de Defensa, Pervez Khattak, jefe del equipo gubernamental que negocia con la oposición.



Khattak dijo además que el lunes denunciarán ante la justicia a Fazlur Rehman, el presidente del partido Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), organizador de la protesta, porque afirmó que arrestaría a Khan.



Unas 35.000 personas se manifestaron ayer en Islamabad en unas masivas protestas en busca de la dimisión de Khan por supuesto fraude durante las elecciones de 2018, presuntamente organizado por el Ejército.



Los manifestantes acamparon en la capital, destino final de una marcha desde la sureña ciudad de Karachi, reportó la agencia EFE.



Además del JUI-F, los principales partidos opositores como la Liga Musulmana de Nawaz Sharif o el Partido Popular de los Bhutto, se sumaron a las manifestaciones.



Rehman anunció ayer que daba un plazo de dos días a Khan para que dimitiese, aunque no ofreció detalles de qué pasos dará si esa salida del cargo no ocurre.



Durante su discurso, el político islamista acusó a los poderes establecidos -eufemismo con el que pareció referirse poderoso Ejército- de haber llevado a Khan al poder.



Anoche, el vocero del Ejército, el general mayor Asif Ghafoor, advirtió de que "no se permitirá a nadie crear inestabilidad en el país" y aseguró que la fuerza no se entromete en política.



"Las Fuerzas Armadas de Pakistán son una institución imparcial que siempre apoya a los Gobiernos elegidos democráticamente", dijo Ghafoor en una entrevista en televisión.



El Ejército gobernó el país casi la mitad de su historia, desde su independencia en 1947, y en los periodos democráticos ejerce una gran influencia.