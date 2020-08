El Gobierno presentó la oferta final del canje de deuda ante la SEC con la enmienda

Tal como se había anunciado de antemano, el Ministerio de Economía presentó hoy ante la Securities an Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos la enmienda a la oferta de canje de deuda regida por tribunales extranjeros que incorpora las modificaciones acordadas con los principales grupos de bonistas. El paper extiende además la fecha para adherir a la propuesta del 24 de agosto al 28 de este mes. El trámite era necesario para permitir a los tenedores de bonos sumarse a la operación.

Se trata formalización de la nueva oferta que la Argentina le hace a los bonistas ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para avanzar en la reestructuración de unos 21 bonos por unos u$s 66.238 millones. Argentina revisó los términos y condiciones de la invitación al canje principalmente para establecer las fechas de pago de capital e interés sobre los nuevos bonos en el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año pertinente.

El 4 de agosto, la Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores llegaron a "un acuerdo que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda y otorgarle al país un alivio de deuda significativo", señalaron desde el Gobierno.

El entendimiento permitirá un ahorro a la Argentina, una carga menor de deuda de u$s 42.500 millones en los primeros cinco años tras la aceptación final del canje.

Entre 2020 y 2024 el Estado afrontará vencimientos de u$s 4.500 millones, tanto por la deuda denominada bajo la ley extranjera como la emitida bajo la legislación local.

El Gobierno dictó y publicó durante el fin de semana el decreto 676/2020, en el que se da el primer paso formal para presentar la nueva oferta, al autorizar la emisión de los nuevos bonos empleados en el canje.

En base a cálculos del mercado, la oferta en términos de valor presente de los nuevos bonos que se entregarán en el canje equivalen a u$s 54,9 promedio por cada u$s 100 de deuda nominal.

Argentina revisó los términos y condiciones de la Invitación principalmente para:

establecer las fechas de pago de capital e interés sobre los Nuevos Bonos en el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año pertinente;

enmendar las fechas de pago de capital de (i) los Nuevos Bonos a ser entregados como Compensación por Intereses Devengados y como Compensación por Consentimiento Adicional, que comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029, (ii) los Nuevos Bonos en u$s 2030 y los Nuevos Bonos en Euro 2030, que comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante, y (iii) los Nuevos Bonos endólares 2038 y los Nuevos Bonos en Euro 2038, que comenzarán a amortizar en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038;

enmendar el tipo de cambio a €1 equivalente a u$s 1,1855 y CHF 1 equivalente a u$s 1,0988 y €0,9269, a los efectos de determinar el monto de capital de los Nuevos Bonos denominados en dólares a ser recibidos por cada Tenedor de Bonos Elegibles denominados en Euro y Francos Suizos que elija recibir Nuevos Bonos denominados en dólares, y también excluir dichas elecciones de los procedimientos de prioridad de aceptación y de los límites de los bonos aplicables a los Nuevos Bonos en dólares 2030 y a los Nuevos Bonos en dólares 2035, y reducir los límites de los bonos aplicables a los Nuevos Bonos en Euro 2030 y los Nuevos Bonos en Euro 2035 como consecuencia de dichas elecciones;

enmendar las disposiciones de modificación de los Nuevos Bonos para ampliar la lista de modificaciones de asunto reservado y especificar las circunstancias futuras bajo las que la República puede reasignar las series de los títulos de deuda afectados por una modificación de asunto reservado, o, si corresponde, llevar a cabo una modificación "uniformemente aplicable"; luego de una modificación entre series con una votación en dos niveles o una oferta de canje de reestructuración;

agregar un compromiso por parte de la República de publicar cierta información de deuda sobre una base anual;

adecuar la descripción del Formulario de Términos y Condiciones de los Nuevos Bonos incluyendo las modificaciones descriptas en 4 y 5 más arriba;

actualizar la Sección "Contexto de la Invitación"; y la Sección "Acciones Relacionadas para Alcanzar la Sostenibilidad de la Deuda"; con los últimos avances; y

estipular que para compensar al Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, al Grupo de Bonistas del Canje y al Comité de Acreedores de Argentina (los "Acreedores que brindan Respaldo";) por ciertos honorarios y gastos de sus asesores en relación con la presente Invitación, el monto total de capital de los Nuevos Bonos en dólares 2029 y los Nuevos Bonos en Euros 2029 que los Tenedores y los Tenedores No Elegibles hubiesen de lo contrario tenido derecho a recibir conforme a la presente Invitación se reducirá en u$s 28,96 millones (utilizando un tipo de cambio extranjero de €1=U.S.$1,1855 y asignado proporcionalmente entre los Nuevos Bonos en dólares 2029 y los Nuevos Bonos en Euros 2029 sobre la base del monto total de capital final de cada una de dichas series de los Nuevos Bonos a ser emitidos en relación con la presente Invitación) (los "Bonos para el Reembolso de Gastos";). Los Bonos para el Reembolso de Gastos se dividirán en forma equitativa entre los tres grupos y se entregarán en las cuentas que los representantes de cada uno de los Acreedores que brindan Respaldo (es decir, White & Case LLP para el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP para el Grupo de Bonistas del Canje y Clifford Chance US LLP para el Comité de Acreedores de Argentina) indicarán por escrito al Agente de Información antes de la Fecha de Liquidación. Para evitar dudas, la República no asumirá ningún gasto de los Acreedores que brindan Respaldo o de sus asesores en relación con la presente Invitación, dado que los Bonos para el Reembolso de Gastos (i) no aumentarán el monto total de los Nuevos Bonos en dólares 2029 y los Nuevos Bonos en Euros 2029 a ser emitidos por la República conforme a la presente Invitación y (ii) reducirán en forma proporcional el monto de capital de los Nuevos Bonos en dólares 2029 y/o Nuevos Bonos en Euros 2029 que cada Tenedor y Tenedor No Elegible hubiese de lo contrario tenido derecho a recibir conforme a la presente Invitación.

Desde que se lanzó la Invitación por primera vez el 21 de abril de 2020, el país mantuvo numerosas rondas de negociaciones con representantes de la comunidad inversora y sus asesores. A lo largo de este proceso, la República tomó nota de la amplia y variable gama de opiniones de los inversores sobre los diferentes aspectos económicos y de documentación de la Invitación. "La República y representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, del Comité de Acreedores de Argentina y del Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores importantes llegaron a un acuerdo que les permitiría a los miembros de los grupos acreedores y dichos otros tenedores respaldar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y le otorgaría a la República un importante alivio de deuda. Las revisiones a la Invitación se realizaron en cumplimiento de este acuerdo", detalla el texto.

La República extenderá el vencimiento de la Invitación desde las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 24 de agosto de 2020, hasta las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 28 de agosto de 2020 (el "Vencimiento";).

La fecha de anuncio de resultados será el 31 de agosto de 2020 o lo antes posible de allí en adelante, y la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación continuará siendo el 4 de septiembre de 2020 o lo antes posible de allí en adelante.

El Gobierno presentó ante la Comisión de Valores de EE. UU. ("SEC";, por sus siglas en inglés) un suplemento del prospecto revisado de fecha 17 de agosto de 2020 que establece las modificaciones a la Invitación aquí descriptas (el "Suplemento del Prospecto Enmendado";).

"La República alienta a todos los inversores a considerar los términos y condiciones revisados de su Invitación y unirse a la República para crear un camino sustentable para la recuperación de la economía de Argentina", agrega el documento.

Y concluye: "Se considerará que los tenedores que entregaron sus órdenes de canje para la Invitación antes de la fecha del Suplemento del Prospecto Enmendado, y no revocan dicha orden de canje antes del Vencimiento, han aceptado los términos y condiciones de la Invitación y sus enmiendas. Las referencias a los Tenedores oferentes en la Invitación incluirán a los Tenedores que entregaron (y no revocaron) una orden de canje antes de la fecha del Suplemento del Prospecto Enmendado".