El Gobierno relanzó el programa "Precios Cuidados", con 310 productos y una baja promedio del 8%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Gobierno anunció hoy el relanzamiento del programa “Precios Cuidados”, que incluye una lista de 310 productos, con una vuelta y predominio de primeras marcas y una reducción promedio de precios del 8%, que servirán como valores de referencia para la canasta alimenticia de las familias argentinas.



“El destino del programa es cuidar y recomponer el bolsillo de los argentinos, porque de ese modo entendemos que vamos a favorecer la reactivación de la economía y a poner de pie a la producción nacional”, dijo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero al hacer el anuncio en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la secretaria de Comercio Interior, Claudia Español.



Cafiero señaló que “cuando cuidamos los precios cuidamos el bolsillo de las familias, y esa es nuestra premisa, por eso nos parece tan importante este relanzamiento del programa, que decimos que es nuevo ya que ha tenido modificaciones sustanciales, porque lo que hemos hecho es prácticamente desarmar lo que se había hecho anteriormente y rearmarlo con otra orientación”.



“Antes había diez marcas de chimichurri y una crema antiage y hoy hay primeras marcas y precios de referencia que fijan una pauta y una guía para el resto de los precios y de los productos. Vuelven marcas de referencia concreta de consumo popular cotidiano de las familias”, agregó el Jefe de Gabinete



Kulfas dijo que el programa busca "mayor claridad" y difusión de los valores y productos acordados con las empresas productoras y supermercados, y que tendrá una duración anual y una revisión trimestral del precio de los artículos que figuren en la lista.



Además, está disponible una aplicación para los celulares que permitirá contar con información en tiempo real y hacer un seguimiento de faltantes o incumplimientos. Y aseguró que también se sumará las "verificaciones a través de los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior" para reforzar el monitoreo y control.



Precisó que están incluidos “310 productos, y de los 500 que tenía la versión anterior permanecen 70, porque había muchos productos que no hacían al consumo esencial de las familias y ya estaba desvirtuado en el programa del gobierno anterior”.



Dijo que esos 70 productos tienen “un incremento del 9% y los 240 productos que ingresan mantienen o incluso bajan sus precios, hasta 30% en algunos casos, en la comparación con la canasta anterior la baja es del 8% promedio”.



El ministro señaló que se busca representar y fortalecer “el consumo de la familia, un cambio importante con la canasta diseñada por la administración anterior, y superar la trampa que nos habían dejado que fue la eliminación parcial del IVA para un sector de alimentos, donde se avanzó en resolver positivamente ese problema”.



Kulfas aseguró que el programa se suma “a los esfuerzos de este Gobierno por inyectar unos $ 100.000 millones en la economía, que hubiera quedado en la nada si los precios se iban acomodando a una nueva realidad"



Español, a su vez, expresó que el relanzamiento del programa Precios Cuidados vuelve a “poner el foco en sectores bastante golpeados en estos últimos años”, y dijo que estará disponible en las principales cadenas de supermercados de todo el país a partir de hoy, pero pidió “paciencia” hasta que se complete su total implementación en los puntos de venta en alrededor de diez días



Se llevarán adelante negociaciones para ir sumando otros puntos de venta, como los supermercados chinos, con cuyos representantes se reunirá el lunes próximo para consensuar su participación, indicó.



La funcionaria señaló que la idea del programa es que los precios acordados no estén congelados, sino que se revisen trimestralmente, para que los valores "no queden por fuera del mercado para poder garantizar el abastecimiento", y que tiene “un nuevo logo, nueva tipografía y un nuevo monitoreo”.