El Gobierno retomó negociaciones con Pfizer

Tras el fracaso de las primeras negociaciones y las críticas que despertó de todo el arco opositor, el Gobierno anunció que retomó el diálogo con el laboratorio Pfizer para comprar vacunas.

"Se han retomado las negociaciones con Pfizer para también entender cuál es el estado de situación o como se puede generar algunos cambios para avanzar en un contrato", explicó Cecilia Nicolini, asesora presidencial, en declaraciones a radio Futurock.

Nicolini ensayó una justificación de lo sucedido en la primera negociación donde el país, tras haber albergado ensayos de la vacuna de Pfizer, no logró acordar la provisión del inoculante.

"Las negociaciones a veces sufren algunos impases, se frenan, luego se retoman, en ningún caso están cerradas o imposible de poder firmar o avanzar. Ahora, tiene que haber acuerdos entre las partes, y eso significa ponerse de acuerdo en la clausulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino también tener una propuesta interesante para la Argentina de entrega de esas vacunas en tiempo y forma", indicó.

El año pasado el Gobierno negoció con Pfizer la entrega de 3 millones de dosis de la vacuna antes que finalizara el año. El laboratorio había realizado en conjunto con BioNTech ensayos clínicos en el Hospital Militar para testear la efectividad de su vacuna y se esperaba preferencia a Argentina.

Sin embargo, el acuerdo nunca se concretó y Alberto Fernández dijo después que el laboratorio norteamericano tuvo "demasiadas exigencias que otras vacunas no han tenido".

"Pfizer nos pidió una Ley de Vacunas, y nosotros cumplimos. Y ahora nos piden otra ley para evitar responsabilidades penales si las vacunas causan daños físicos. Esa inmunidad jurídica no se la vamos a dar. Ellos son responsables de las vacunas. No es el Estado Nacional. El Estado compra y ellos venden. No entiendo por qué tenemos que darle una norma que los pone al margen de las responsabilidades civiles y penales", explicó en esa oportunidad en una entrevista.

En paralelo, el Ejecutivo avanzó en los contratos con la Federación Rusa para la adquisición de la vacuna Sputnik V de la que sí logró provisión.