El goleador argentino de Corinthians Mauro Boselli se suma a la hinchada del "Fla" ante River

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El goleador argentino Mauro Boselli, actualmente en Corinthians de Brasil, no dudó en expresar que "hinchará por Flamengo" en la final de la Copa Libertadores ante River, que se jugará el 23 de noviembre en Lima.



"Obvio que me voy a sumar a los hinchas de Flamengo en el partido ante River, soy hincha de Boca, me crié en el club durante 11 años y todos los de Boca no queremos que River salga campeón", dijo el delantero que jugó con la casaca "Xeneize" entre 2002 y 2008 un total de 59 encuentros y anotó 11 tantos, en declaraciones a Globo Esporte.



Respecto de su futuro, el delantero campeón de la Copa Libertadores en 2007 con Boca y en 2009 con Estudiantes, y también ganador de la Copa Sudamericana con Boca en 2004, señaló: "Me quiero quedar en Corinthians, no lo dudo. Para un jugador sudamericano estar aquí es formar parte de uno de los equipos más importantes del continente y más en mi caso, que tengo 34 años".



Pero la decisión aún no esta tomada por el equipo paulista y Boselli, quien también jugó en Malaga (España), Wigan (Inglaterra), Genoa y Palermo (Italia) y León (México), agregó: "Quiero hablar con la directiva del club para saber qué tienen en mente, pero ahora mi cabeza está en el clásico de mañana ante Palmeiras por el Brasileirao".