El guanaco de DIARIO HUARPE causó sensación en la Fiesta Nacional del Sol

Selfies, fotos y hasta pedido de autógrafos, es lo que causó el guanaco de DIARIO HUARPE en la Fiesta Nacional del Sol.

El animal es el emblema de este medio, fue instituido desde la creación el 13 de junio de 2005.

Actualmente, el personaje es interpretado por Gustavo Brizuela. El joven tiene 23 años y es del departamento de Caucete.

-"Me encanta lo que genera mi actuación entre el público, los niños se me acercan y me piden fotos", contó Brizuela.

Es la primera vez que el joven se pone en la piel de un personaje.

Para interpretar utiliza saco negro de vestir, remera blanca, guantes marrones de peluche y una cabeza de medio metro de largo.

-"Es muy calurosa, ya que no tiene un orificio para respirar", contó entre risas.

Durante el recorrido en el predio, la gente para al guanaco para fotografiarse. Algunos sacan sus celulares y se toman selfies.

No tan solo son los niños lo que eligen posar con el animal, los grandes también quieren retratar el momento.

Una de las anécdotas que cuenta Brizuela, es que algunos lo confunden con otros animales.

-"Algunos me dicen que soy una cabra y otros un caballo", relató.

Hubo una comparación graciosa, dice el caucetero: "La primera noche de la Fiesta vino un nene con su mamá y me dijo que quería una foto porque le encantaban los dinosaurios, a lo que le respondió que era un guanaco", aseguró. Ese detalle no fue un impedimento para que la postal se concretara.

Pese a estar con su cara oculta, Brizuela se siente famoso.

Algunos niños hasta le piden autógrafos después de que él de manera divertida realiza un baile cómico por los pasillos del Predio Ferial de la Costanera.