El Guaraní de Costas define el pase a segunda fase de la Libertadores ante el San José de Asad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Guaraní de Paraguay, que tiene al argentino Gustavo Costas como entrenador, recibirá mañana a San José de Oruro, de Bolivia, dirigido por Omar Asad, con la gran ventaja de haber ganado el partido de ida de visita por 1 a 0, en un encuentro por la primera fase de la Copa Libertadores.



El cotejo se jugará a las 19.15 de Argentina en el Estadio Luis Alfonso Giagni, con el arbitraje del argentino Fernando Echenique. El vencedor enfrentará a Corinthians de Brasil en la segunda fase.



El equipo paraguayo avanzará hasta empatando mientras que a los bolivianos sólo le sirve ganar, si lo hace 1-0 habrá definición con remates desde el punto penal y si lo hace marcando más de un tanto clasificará por los goles como visita.



Costas cuenta en el plantel con los argentinos Ignacio Don (no jugó en Argentina), Hernán Lopes (ex Lanús, Arsenal y Flandria), Guillermo Benítez (Argentinos y Estudiantes de Buenos Aires), Claudio Aquino (ex Ferro, Defensa, Godoy Cruz, Belgrano y Unión) y Fernando Barrientos (Lanús, Defensa y Justicia y Rosario Central).



San José cuenta con Kevin Ceceri (ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Guillermo Brown) en el plantel.



Asimismo, Barcelona de Ecuador, dirigido por el argentino Fabián Bustos, también tiene todas las posibilidades de pasar de fase como local ante Progreso de Uruguay, ya que ganó en Montevideo 2 a 0.



El encuentro se desarrollará en el estadio Monumental de Guayaquil, a las 21.30, con el arbitraje del paraguayo Arnaldo Samaniego. El ganador enfrentará en segunda fase a Sporting Cristal de Perú.



Barcelona clasifica, ganando, empatando y hasta perdiendo por la mínima diferencia, mientras que Progreso debe vencer 2-0 para definir desde el punto penal o ganar por diferencia de dos tantos pero marcado más de dos goles para avanzar.



En el equipo ecuatoriano están los argentinos Javier Burrai (ex arquero de Arsenal, Guillermo Brown, Sarmiento y Gimnasia de Jujuy) y Leandro Martínez (ex San Martín de San Juan y Chacarita).