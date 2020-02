El hijo de "Chaco" Giménez marcó su primer gol en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero Santiago Giménez, hijo del ex futbolista de Boca Juniors, marcó hoy su primer gol en la Primera División del fútbol mexicano en el empate 3 a 3 de su equipo, Cruz Azul, ante Toluca, como visitante.



El "Chaquito", de 18 años, fue titular y convirtió su primer gol en el fútbol mexicano a los dos minutos del primer tiempo que sirvió para abrir el marcador en el partido correspondiente a la 4ta. fecha.



Santiago es el hijo mayor de Christian Giménez, quien se retiró del fútbol en diciembre del año pasado, y nació el 18 de abril de 2001 cuando su padre jugaba en Boca Juniors.



El futbolista nacido en Buenos Aires pero que tiene nacionalidad mexicana había debutado oficialmente en Cruz Azul en un partido de la Copa México en agosto de 2017 e incluso tuvo la oportunidad de compartir cancha con su padre en varias oportunidades.



El partido también tuvo un gol del ex Quilmes Alexis Canelo, quien fue titular en Toluca junto a Emmanuel Gigliotti, y el debut del delantero Lucas Passerini, flamante refuerzo "cementero".



El ex Estudiantes de Buenos Aires y Comunicaciones ingresó a los 48 minutos del segundo tiempo y observó desde el campo de juego como Toluca empató de manera agónica el partido a los 50'.