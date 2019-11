El hombre asesinado en Ciudad Evita recibió un tiro en el cráneo y su mujer fue estrangulada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El hombre de nacionalidad boliviana asesinado en su casa de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, recibió un tiro en la cabeza, mientras que su mujer fue estrangulada, según el resultado preliminar de las autopsias, informaron hoy fuentes judiciales.



De acuerdo a los estudios forenses, los integrantes de la pareja fueron asesinados el viernes a la tarde y además de las lesiones que les provocaron la muerte ambos presentaban moretones en los brazos y la cabeza, aparentemente provocados por golpes con un caño de gas encontrado en el lugar.



Fuentes judiciales informaron que a Adams Ronald Callisaya (36) se le extrajo del cráneo una bala calibre 22, mientras que a Nati Irene Huayhua Quispe (33) la golpearon y la estrangularon con las manos, para luego taparla con telas.



Por otra parte, un jefe policial contó a Télam que ayer a la tarde se realizó un nuevo allanamiento en la casa del sospechoso del doble crimen, identificado como Pablo Callo Tolla (19) y apodado "Pablito", aunque los pesquisas no lograron dar con el arma de fuego empleada para matar a Callisaya.



Este mediodía, el fiscal Marcos Borghi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos de La Matanza, indagó al acusado por el "doble homicidio agravado".



Según las fuentes, Callo Tolla se negó a declarar ante el funcionario judicial y continuará detenido como principal sospechoso de haber cometido los crímenes.



El fiscal también dispuso llevar adelante en las próximas horas otros peritajes en la casa del matrimonio asesinado, con el fin de obtener otras evidencias que permitan avanzar en la causa.



El doble crimen fue descubierto el martes a la anoche por el hermano de una de las víctimas, quien encontró los dos cuerpos en el interior de la casa situada en la calle Di Taranto y La Ardilla, de Ciudad Evita.



De acuerdo a lo informado por los voceros, el cuerpo de Callisaya estaba en el baño de la casa y el de su mujer en la habitación matrimonial.



Las fuentes dijeron que las víctimas eran dueñas de un taller textil y que hacía poco habían mantenido un conflicto con un ex empleado al que aparentemente le debían dinero y habían desalojado de una habitación que le prestaban.



Ese hombre se convirtió desde el inicio en el principal sospechoso y ayer fue detenido en Villa Celina por personal de la DDI de La Matanza.



De acuerdo al testimonio que brindó ante los pesquisas el hermano del hombre asesinado, el último contacto que mantuvo con las víctimas fue el 29 de octubre último, cuando le contaron que tenían miedo porque un tal "Pablito" estaba enojado y quería entrar a las patadas a su casa.



El hombre recordó que desde ese día su hermano y su cuñada no volvieron a contestar sus mensajes, por lo que decidió ir hasta la casa, donde finalmente los halló asesinados.