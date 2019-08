El hombre que mató a una nena de 4 años con un arma tumbera irá a juicio

A un año y ocho meses del homicidio de una nena de 4 años en el barrio Medalla Milagrosa de Pocito, la Justicia elevó a juicio la causa que tiene como principal procesado a Alberto Galván, un vecino de la víctima. El sujeto utilizó un arma tumbera para disparar, pero su objetivo no era matar a la pequeña y tampoco herir a otro nene, según argumentaron desde la defensa. El hombre quiso amedrentar a un joven conflictivo de 15 años con el que protagonizó una gresca luego de sufrir un robo, pero la situación se le fue de la mano.

La muerte se produjo el 29 de marzo de 2018. Eran las 14 de la tarde cuando Galván se encontraba trabajando en su casa con una amoladora. El metalúrgico observó que no tenía su herramienta y de inmediato acusó a un menor de 15 años por el robo. El procesado fue hasta la casa del menor para dar pelea. Luego el conflicto se trasladó a la puerta de su casa. Ahí el chico y Galván se agarraron a las piñas hasta que finalmente el detenido decidió sacar un arma tumbera y disparar. El joven se fugó y las balas hirieron de gravedad a una pequeña de 4 años y un nene de 13 años que estaban jugando en una plaza cercana de la Medalla Milagrosa. La niña recibió el impacto en la cabeza y quedó en coma pues perdió mucha sangre. En cambio, el nene fue herido en el tobillo y su vida no corrió peligro.

La Policía detuvo al menor, protagonista de la pelea, inmediatamente, mientras que el tirador escapó. Después de dos días decidió entregarse en la sede policial de La Brigada Sur.

La víctima estuvo internada cuatro días en el hospital Guillermo Rawson hasta que finalmente murió. El día anterior a su muerte, los médicos les informaron a sus padres que la paciente tenía muerte cerebral. La causa contra Galván cambió de calificación: de tentativa de homicidio a homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio y lesiones leves.

El procesamiento quedó firme y el juez Benito Ortiz, del Primer Juzgado de Instrucción, decidió clausurar la investigación y elevar la causa a juicio. Ahora falta hace el sorteo de la sala de la Cámara Penal, indicaron fuentes judiciales.

Desde la defensa de Galván adelantaron que no irán a juicio abreviado y que tratarán de probar que el arma usada no es un arma de guerra, tal como lo creyó el magistrado en su resolución del procesamiento. También el abogado defensor buscará comprobar que el homicidio no fue intencional. De esta manera intentará que el hombre sea condenado por un homicidio culposo. En caso de no lograr su objetivo Galván podría ser sentenciado hasta con prisión perpetua.