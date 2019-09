El Hospital de Rodeo recibió una movilidad y una incubadora portátil

El Hospital Dr. Tomás Perón de Rodeo cuenta con nuevos elementos de trabajo para mejorar la atención de los pacientes. Es que desde ahora los médicos tendrán una camioneta Fiat Ducato con capacidad para transportar a 15 pasajeros y una incubadora de última generación para traslado pediátrico a hospitales de Jáchal o de la Capital.

Hasta entonces, el traslado de los profesionales del Área Programática de Iglesia a los distintos centros de salud era un caos ya que no había un transporte con suficientes asientos para evitar hacer tantos viajes. Los costos no se podían reducir ya que el servicio no podía restringirse y con esta nueva movilidad esto se resolverá.

Al mismo tiempo, la ambulancia del hospital Perón, se equipó con una nueva incubadora de última generación que servirá para dar mayor seguridad a los bebés que deban ser trasladados hacia el hospital San Roque de Jáchal o hacia la neonatología del hospital Dr. Guillermo Rawson. Se trata de un equipo Natus TR-200 que permite una gran estabilidad térmica, rápido acceso y visibilidad del bebé durante el traslado.

De esta forma, se garantiza mejores condiciones de trabajo para los profesionales de la salud y buenos instrumentos para optimizar la atención de los pacientes.