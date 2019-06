El increíble encuentro a bordo de Agustín Neglia con Marley: “Le pedí consejos de cómo lidiar con los famosos”

La foto que Neglia subió a Instagram, antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “Ahora la gente quiere que hagamos un especial con Marley e Iván (De Pineda)”, cuenta sobre la repercusión del posteo. La foto que Neglia subió a Instagram, antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “Ahora la gente quiere que hagamos un especial con Marley e Iván (De Pineda)”, cuenta sobre la repercusión del posteo.

“Tarde o temprano nos iba a tocar sentarnos juntos 😂”, posteó el fin de semana Agustín Neglia (36, mendocino) en su cuenta de Instagram. Entonces la foto se viralizó sin pausa, multiplicando de a miles los likes y los comentarios. Lógico, en pleno regreso desde España a la Argentina, dentro del vuelo Barajas-Ezeiza de Aireuropa, el conductor de Modo selfie acababa de compartir doce horas de viaje con uno de sus grandes referentes dentro de la animación televisiva en general, y la cobertura de viajes, en singular: Alejandro Wiebe (49, bonaerense), que dejó de rodar dos días su ciclo Por el mundo, para encabezar la entrega de los Premios Martín Fierro 2019.

“Hablamos como doce horas. Bueno, salvo cuando Ale se durmió”, memora entre risas Agustín. “Hablamos como doce horas. Bueno, salvo cuando Ale se durmió”, memora entre risas Agustín.

Cuenta Agustín el inesperado encuentro: “Fue muy gracioso todo lo que pasó… Nos encontramos de casualidad en Madrid. Él venía de Israel y yo, de Portugal. Sentado en un sector business del aeropuerto junto a la gente que trabaja conmigo, fui a filmar y a charlar con la gente. Cuando regresé, ahí vi sentado a Ale. Nos saludamos… Hacía un montón que no lo cruzaba. Recuerdo que en 2014 hice un documental por las ciudades sedes del Mundial de Brasil, a los que finalmente él les puso la voz en off para uno de sus programas de viaje por Telefe… Lo cierto fue que charlamos un ratito. `¿Para dónde vas?´, me preguntó. ‘A Buenos Aires’. `Seguro compartiremos avión’, supuso, y nos despedimos.

–… Un adivino, Marley.

–No sólo eso: salí de nuevo a grabar, entré último al vuelo y él estaba sentado en la primera fila, ¡al lado del asiento que me tocaba a mí! Graciosísimo. Íbamos directo al mismo destino. Entonces nos pudimos al día…

Marley junto a Susana Giménez, el domingo, al obtener su Martín Fierro. Llevó la pulserita que horas antes le obsequió Neglia. Marley junto a Susana Giménez, el domingo, al obtener su Martín Fierro. Llevó la pulserita que horas antes le obsequió Neglia.

–¿Le pidió consejos?

–Obvio. En principio, ¿de cómo lidiar con los famosos? Y lidiar en todo sentido. Lo mío es entrevistar a gente normal, no tan acostumbrada a aparecer en la pantalla chica, pero su relación con los famosos es increíble: durante los viajes convive con ellos. Una tarea con la que yo debuté, al menos un poquito, en Modo selfie verano. Bueno, lo cierto fue que me sugirió elegir bien a quiénes convocar. “Yo decido casi a dedo quiénes se suben a mis aventuras”, me contó.

–¿Y por qué la consulta puntual sobre los famosos? ¿Se viene un Agustín Neglia entre celebrities?

–(Risas) Bueno, a Modo selfie estamos intentando sumarle, también por América TV, un programa nuevo, parecido a lo que hacía el neoyorkino Anthony Bourdain, relacionado a comidas, y un tercer ciclo, de entretenimientos. Si bien hay varias caras conocidas del canal como potenciales opciones, una de ellas es la mía, que viene pidiendo pista.

Agustín en plena ruta entre Lisboa, Portugal y Madrid, antes de tomar el avión del encuentro. Agustín en plena ruta entre Lisboa, Portugal y Madrid, antes de tomar el avión del encuentro.

–¿A Marley también le solicitó sugerencias a nivel contractual?

–Seguro. Le pedí que me contara un poco cómo siempre se organizó con Telefe. Escuchar a un tipo tan seguido y querido por el público, alguien que viene transitando la presión de un canal tan grande y masivo, resulta fundamental. Además hablamos de cómo conviven los formatos de la tele en los canales de aire y en los canales internacionales de cable. La idea es pensar opciones para hacer también afuera. Y hasta le pedí consejos para todo lo que se viene a nivel cariño de la gente. Lo que me empieza a pasar a mí ya le pasó a él. Es un número uno.

–¿Se lo dijo?

–Seguro. Como le dije que también admiro mucho a Iván (De Pineda). Hablamos de Marcelo (Tinelli), del Chato Prada… Si bien me encuentro a años luz de distancia de ellos, cada aporte me suma una barbaridad. Que Ale me transmita su experiencia fue genial.

Tras conducir la entrega por Telefe, Marley embarcó con su reluciente estatuilla hacia Israel, donde lo espera el pequeño Mirko y su próximo programa, junto a Lizi Tagliani. Tras conducir la entrega por Telefe, Marley embarcó con su reluciente estatuilla hacia Israel, donde lo espera el pequeño Mirko y su próximo programa, junto a Lizi Tagliani.

–¿Cuándo se sacaron la foto que subió a su cuenta?

–Sobre el final. Fue la única. Ahí le regalé una pulserita de la suerte que yo usaba, se enrosca y es súper divertida, para que le fuera bien en la entrega de los Martín Fierro. Se mató de risa cuando la recibió.

–Ni qué decir al recibir su primer premio a la Labor en conducción masculina… Parece que usted le dio suerte nomás, Agustín.

–En una storie que subió descubrí que la tenía puesta… Parece que sí, que le di un poquito de suerte (carcajada).

Por Leo Ibáñez

Fotos: Instagram y gentileza de Telefe

