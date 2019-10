El interbloque de diputados de Cambiemos recibe a Sica para analiza proyectos de producción y empleo

Diputados nacionales del interbloque Cambiemos recibirán hoy al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien informará los alcances de los proyectos de producción y empleo que el presidente Mauricio Macri anticipó que enviaría al Congreso.



La reunión, que se realizará a las 15.30 en la Sala 9 del Anexo de la Cámara baja, se concretará a sólo cinco días de las elecciones generales del próximo domingo.



Fuentes parlamentarias anticiparon que en la oportunidad el ministro brindará detalles sobre las iniciativas que anunció Macri para aliviar la carga tributaria de las pymes, promover las inversiones y fomentar el empleo joven.



Aunque no se difundieron detalles de los proyectos, trascendió que se trata de planes que promueven el desarrollo de las pymes además de la reactivación de empleo, especialmente en el fragmento de los jóvenes.



Sica había concurrido el pasado 9 de octubre al Senado a brindar ante senadores del oficialismo, encabezados por el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo, los alcances de las iniciativas.



En esa oportunidad, el funcionario añadió que el beneficio consiste en que todas las empresas que tomen empleados de entre 17 a 24 años, en el primer año no paguen aportes patronales, y en el segundo año solo paguen el 25% del monto estipulado, en tanto que el beneficio se complementa con un 20% de reducción del denominado Monotributo Joven.



Si bien los proyectos anunciados por el Presidente aún no ingresaron al Congreso y se desconocen precisiones sobre los alcances de las mismas, aún no se sabe cuándo comenzarán a ser tratados por el Parlamento, ya que la Cámara baja se encuentra virtualmente paralizada por la campaña de cara a las elecciones del domingo, y no hay aún estimaciones de cuándo se volvería a retomar la actividad en el Congreso.