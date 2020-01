El jefe de bloque de diputados de Cambiemos recibe "de buena manera" cambios a ley fiscal bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, Maximiliano Abad, aseguró hoy que si bien desde la oposición aún mantienen "algunas diferencias en torno al Impuesto Inmobiliario", recibieron "de buena manera" los cambios aceptados por el gobierno provincial al proyecto de ley Impositiva 2020.



"Somos una oposición responsable, colaborativa y seria. Por lo tanto, vamos a trabajar para defender los intereses de los bonaerenses", dijo Abad en diálogo con Télam.



El legislador explicó que tras los encuentros que representantes del oficialismo mantuvieron ayer con los referentes de su espacio, desde Juntos por el Cambio "recepcionamos de buena manera los cambios aceptados por el gobierno".



No obstante, recalcó que "seguimos teniendo algunas diferencias con el Impuesto Inmobiliario", y añadió que tras una reunión de bloque que se realizará hoy se hará una "devolución" al Ejecutivo y luego se seguirán realizando encuentros hasta lograr un acuerdo.



Otras fuentes legislativas de la oposición contaron, en ese sentido, que desde Cambiemos se valoró "la buena predisposición" del gobierno de Axel Kicillof para realizar modificaciones al proyecto de ley original.



"La propuesta que el gobierno nos hizo ayer nos parece bien: bajaron Ingresos Brutos para los servicios profesionales, para la producción de medicamentos y la tasa para los puertos; además la base imponible para las micropymes queda tal cual la planteamos", confió un legislador opositor.



Destacó que "hubo buena predisposición del gobierno y desde que se presentó la ley hasta ahora hubo modificaciones", y apuntó que "seguimos teniendo algunas diferencias con relación al aumento en el Inmobiliario Rural, que no quieren tocar".



Es que ayer la administración bonaerense aceptó modificar la escala del Impuesto Inmobiliario Urbano, manteniendo la suba del 75%, pero con un alcance que llega a menos propiedades.



"Con lo que acordamos ayer, pagarán la suba del 75% del tributo las propiedades valuadas en 1.327.000 pesos y no en 680.000, como señalaba la iniciativa original. Antes eran 2.6000.000 las partidas afectadas y ahora serán un millón", describió el vocero.