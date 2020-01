El juicio político a Trump, cerca del final por falta de votos para llamar a más testigos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, parecía hoy encaminado a un pronto desenlace luego de que un senador republicano clave dijera que votará en contra de una moción de la oposición demócrata para llamar a más testigos, lo que allana el camino a que el Senado vote la absolución del mandatario en cuestión de días.



La votación sobre si llamar a más testigos, prevista para hoy, ha generado gran expectativa luego de que el ex asesor de seguridad nacional John Bolton afirmara que Trump le dijo que mantendría congelados fondos de ayuda militar a Ucrania hasta que Kiev anunciara investigaciones contra su rival político demócrata Joe Biden.



La revelación, incluida en el borrador de un libro que el ex asesor de Trump está por publicar, contradice la afirmación de la defensa del mandatario de que éste nunca presionó a Ucrania y que sus interacciones con Kiev estuvieron exentas de cualquier irregularidad o conducta inconveniente.



La oposición demócrata pidió de inmediato la comparecencia de Bolton para testificar en el juicio político que el Senado inició a Trump este mes luego de que el presidente fuera sometido a impeachment en la Cámara de Representantes el mes pasado por abuso de poder y obstrucción de la investigación del Congreso.



Los republicanos son mayoría en el Senado, y se necesita que cuatro senadores oficialistas rompan filas y se unan a los demócratas para inclinar la balanza y aprobar el llamado a más testigos, lo que extendería el proceso por tiempo indefinido.



Pero las esperanzas demócratas virtualmente se esfumaron cuando el senador republicano Lamar Alexander, que había insinuado una inclinación a votar con la oposición, afirmó anoche que se opondrá a llamar a más testigos.



Poco antes, una senadora oficialista, Susan Collins, había dicho que votaría a favor de escuchar nuevos testimonios en el juicio, dando impulso al esfuerzo demócrata.



Un senador republicano, el ex candidato presidencial Mitt Romney -un conocido crítico de Trump- ya había dejado en claro que votaría a favor de convocar a más testigos, mientras que una cuarta senadora del mismo partido, Lisa Murkowski, se había preguntado en voz alta por qué el Senado no debería llamar a Bolton.



"La forma más sensata de seguir adelante sería que los fiscales acusadores de la Cámara de Representantes y los abogados del presidente intenten llegar a un acuerdo en torno a un número limitado e igual de testigos por lado", dijo Collins en un comunicado al término de dos días de preguntas de los senadores a los fiscales y los defensores de Trump.



"Si no pueden llegar a un acuerdo, entonces el Senado podría elegir el número de testigos", agregó, citada por CNN.



Pero Alexander dijo en un comunicado emitido poco después que no había "ninguna necesidad de más evidencia para probar algo que ya ha sido probado y que no cumple con la alta vara que pone la Constitución para un delito susceptible de impeachment".



En un Senado conformado por 53 legisladores republicanos y 47 demócratas, al menos cuatro republicanos deben sumarse a los demócratas para llegar a los 51 votos necesarios para llamar a Bolton y otros testigos.



El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que preside el juicio, podría romper un eventual empate, pero esto se prefigura improbable.



Trump está acusado de abuso de poder por supuestamente haber presionado a su par de Ucrania, durante una conversación telefónica el año pasado, a anunciar investigaciones contra el hijo de Biden.



Hunter Biden trabajó para una compañía de gas ucraniana mientras su padre era vicepresidente de Barack Obama, el antecesor del actual mandatario.



Biden podría ser rival de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.



Al momento de la conversación telefónica, la Casa Blanca retenía ayuda militar a Ucrania por casi 400 millones de dólares, que solo desbloqueó luego de que un miembro de los servicios de inteligencia estadounidense elevó una denuncia alarmado por el contenido de la conversación entre Trump y el presidente Vladimir Zelenski.



La denuncia del informante, cuya identidad se desconoce, destapó el escándalo y derivó en el impeachment y el juicio político a Trump, que también está acusado de obstrucción del Congreso por haber ordenado a funcionarios no comparecer a dar testimonio ante las comisiones de la cámara baja que condujeron la investigación.



El presidente republicano rechaza las acusaciones y dice ser víctima de una caza de brujas.