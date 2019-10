El keniata Kipchoge tratará mañana ser el primer atleta en correr una maratón en menos de dos horas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El fondista keniata Eliud Kipchoge, récord mundial de maratón (2h01:39), intentará mañana en Viena, Austria, ser el primer atleta en correr una maratón en menos de dos horas por primera vez en la historia. Los organizadores del reto que pretende derribar el muro de las dos horas -uno de las míticas barreras del atletismo- fijaron la carrera definitivamente para mañana por las favorables condiciones climáticas. "Las condiciones actuales de temperatura, humedad, viento y ausencia de precipitación parecen óptimas para este sábado por la mañana", aseguró Robby Ketchell, meteorólogo del equipo Ineos 1:59, el patrocinador de la prueba. Kipchoge, de 34 años, récord mundial de maratón (2h01:39), será el protagonista en solitario de una carrera hecha a su medida, en la que contará con ayudas externas no permitidas por la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf) y, por tanto, su marca no será homologada. "Correr en Berlín y en Viena son dos cosas distintas. En Berlín corrí y rompí un récord del mundo. En Viena corro para hacer historia", resumió Kipchoge, que renunció a los Mundiales de Doha y a la maratón de la capital alemana por este desafío. El fondista dijo que quiere que su gesta sea una fuente de inspiración para los jóvenes y compara el posible hito con la llegada del hombre a la Luna. "Corro para hacer historia, para avanzar, para mostrar que no hay limites a toda una generación en el mundo, espero que lo vean 3.000 millones de personas el sábado. No se trata de dinero, sino de correr, hacer historia y cambiar la vida de la gente", expresó. Esta será la segunda ocasión en que Kipchoge intente ser el primero en correr una maratón por debajo de las dos horas. El 5 de mayo de 2017, en el circuito italiano de Monza, Kipchoge ya corrió el maratón más rápido de la historia con una marca no homologable de 2h00:25. El atleta sólo fue derrotado en una ocasión de un total de 12 maratones -un segundo puesto en Berlín 2013-. En caso de poner fin al conocido muro de las dos horas, el récord no será homologable ya que no se cumplen las condiciones de la (Iaaf), aunque la marca quedará en la historia del atletismo, informó Efe.