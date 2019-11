El líder San Martìn empató con All Boys en Floresta por el grupo B de la Primera Nacional

San Martín de Tucumán, líder del grupo B de la Primera Nacional, igualó hoy con All Boys por 1 a 1, como visitante, en el marco de la undécima fecha.



El delantero Luciano Pons (17m. PT) abrió la cuenta para los tucumanos, de penal, y el defensor Facundo Cardozo (23m. ST) empató en el local.



A su vez, el arquero local, Joaquín Pucheta, le contuvo un penal a Ramiro Costa, a los 34 minutos del complemento.



Además, se fueron expulsados Sebastián Martínez (11m. PT) en el local y Gonzalo Rodríguez (32m. PT) en el visitante.



San Martín (24 puntos) lidera su zona, a cuatro de Sarmiento de Junín (mañana visitará a Defensores de Belgrano) y All Boys (9) sigue cerca de la zona de descenso.



San Martín aprovechó el penal tempranero y la expulsión de Martínez, autor de la falta, por una supuesta agresión verbal, y desde ahí se convirtió en un claro dominador.



El buen manejo de la pelota, que se gestionó con la dupla de Juan Mercier y Claudio Mosca, fue la clave para fundamentar la victoria en el primer tiempo de la visita.



Por su parte, All Boys se alivió cuando Rodríguez vio la tarjeta roja, ya que el atacante dañó a la dupla defensora, aunque no consiguió pisar el área rival con claridad.



El local continuó por el mismo camino aunque consiguió un gol en una confusa jugada, por medio de Facundo Cardozo, y la visita sintió el golpe, por lo que el empate terminó siendo justo en el estadio Islas Malvinas.



En la próxima fecha, All Boys visitará a Almagro y San Martín de Tucumán recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.







-Síntesis del partido-



All Boys: Jorge Pucheta; Agustín Suárez, Sebastián Martínez, Nicolás Zalazar y Facundo Cardozo; Sebastián Navarro, Darío Stefanatto y Mirko Ladrón; Marco Iacobellis; Facundo Callejo y Facundo Parra. DT: José Romero.



San Martín de Tucumán: Ignacio Arce; Pier Barrios, Emiliano Amor, Abel Luciatti y Lucas Diarte; Claudio Mosca, Juan Mercier, Mauro Bellone y Nicolás Castro; Gonzalo Rodríguez y Luciano Pons. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.







Goles en el primer tiempo: 17m. Pons (S), de penal.



Goles en el segundo tiempo: 23m. Cardozo (A).



Cambios en el primer tiempo: 18m. Facundo Melillan por Stefanatto (A) y 44m. Alan Espeche por Ladrón (A).



Cambios en el segundo tiempo: Antes de comenzar, Jonatan Benedetti por Milillan (A), 11m. Matías Fissore por Mercier (S) y Ramiro Costa por Pons (S) y 31m. Emiliano Purita por Mosca (S).







Amonestados: Parra y Pucheta (A). Barrios y Bellone (S).



Expulsados: 11m. PT. Sebastián Martínez (A) y 32m. PT. Gonzalo Rodríguez (S).







Incidencias: 34m. ST. Joaquín Pucheta (A) le atajó un penal a Ramiro Costa (S).







Árbitro: Diego Ceballos.



Estadio: Islas Malvinas.