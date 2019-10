El "Lobito" Fernández ofreció una entretenida exhibición en Tandil

El cordobés Gustavo "Lobito" Fernández, número uno del mundo en tenis adaptado sobre silla de ruedas, ofreció hoy una exhibición en Tandil, ciudad elegida por haber sido cuna de grandes jugadores, con Juan Martín Del Potro como el más destacado. "Es emocionante haber estado en una ciudad con tanta cultura tenística, siento que disfruté la experiencia en un lugar donde la gente tiene una relación especial con el tenis", admitió a Télam el "Lobito" Fernández, luego del evento que duró casi dos horas y generó un interés inusual en el público tandilense. El cordobés nacido en Río Tercero hace 25 años, de notable temporada ya que conquistó tres títulos de Grand Slam, brindó una exhibición en la Posta Natural Hotel & Spa de Tandil, en un evento organizado por la compañía Nativa Seguros de la cual es embajador. El "Lobito" Fernández, campeón este año en Australia, Roland Garros y Wimbledon, y medalla de Oro en los Juegos Panaparamericanos realizados en Lima, se prestó también a una charla abierta al público y reveló detalles de su entrenamiento cotidiano para competir en el alto nivel. "¿Quién hubiera dicho que podía haber tanta gente interesada en lo que hago y que encima me manifieste su admiración? Hubo que trabajar mucho para llegar a donde estoy pero creo que valió la pena haber realizado tantos sacrificios", añadió el cordobés, quien atendió a Télam a un costado de la cancha diseñada en el lugar de descanso situado en una zona periférica de Tandil, a unos 15 minutos del centro de la ciudad. La jornada estuvo coordinada por profesores de tenis de los distintos clubes de Tandil, y de ciudades cercanas como Olavarría, Rauch, Balcarce, Bahía Blanca, Tres Arroyos y Mar del Plata. En ese contexto, sobresalió el formador de tenistas locales Marcelo "Negro" Gómez (nació en Río Cuarto pero se radicó en la ciudad hace cuatro décadas), el 'profe' que descubrió a Del Potro y por cuyas manos pasaron otros tandilenses destacados como Mariano Zabaleta, Juan Mónaco, Máximo "Machi" González y Diego Junqueira. "Estoy feliz por la forma que me recibió Tandil y cómo me trataron. Tengo claro que esto no será eterno, por eso me acompaña un entorno muy sano y tengo los pies bien firmes sobre la tierra. Este año fue espectacular, aunque también hubiese querido ganar el US Open", concluyó Fernández. El tenista cordobés, dueño de cinco títulos de Grand Slam, ya que también ganó Roland Garros en 2016 y Australia en 2017 (llegó además a la final del US Open en 2014), es hijo de Gustavo Ismael "Lobo" Fernández, ex figura de la Liga Nacional de Básquetbol y actual entrenador de Estudiantes de Olavarría. Fernández pertenece a una familia de deportistas, ya que su hermano Juan Manuel es basquetbolista y se desempeña como base en el Trieste, de Italia.