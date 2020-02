El mal momento de Bielsa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

En un mes y medio, Marcelo Bielsa ha visto disminuida de forma sensible la admiración que le profesan los hinchas del Leeds United: una mala racha que podría desplazar al equipo al tercer puesto en el Championship hace temer que se repita el adverso desenlace de la temporada inmediata anterior.



Conductor del Leeds desde junio de 2018, Bielsa se convirtió en el primer director técnico en la historia del club inglés en ganar cuatro partidos consecutivos, durante la mayor parte del campeonato estuvo en puestos de ascenso directo (primero o segundo) y al cabo de una declinación ostensible quedó eliminado hasta en los playoff que definían el tercer cupo a la Premier League.



Aun cuando su plantel no es de los que insume un presupuesto elevado, ni mucho menos, el rosarino consiguió rearmar un equipo que lideró el Championship en casi toda la primera rueda del certamen en curso y hasta llegó a escaparse ocho puntos por delante del tercero.



Sin embargo, pese a empezar 2020 con un alentador empate de 1-1 en el estadio de su principal competidor, West Bromwich Albion, de los cinco encuentros posteriores perdió cuatro (con Sheffield, QPR, Wigan y Nottingham Forest) y ganó sólo uno, 3-2 a Milwall.



El empate de 1-1 cosechado el martes con Brentford atemperó un poco los ánimos de la afición, en cuyas filas tras el tropiezo con Nottingham habían proliferado inéditas voces de pedido de renuncia de Bielsa.



Amén de cuestiones relativas al sistema táctico, ponían énfasis en la urgencia de reemplazar al arquero español Kiko Casilla, quien fue respaldado por Bielsa. Con Brentford, Casilla cometió un error de proporciones, cuando pifió la pelota y la dejó servida para el atacante Said Benrahma la envíe a la red.



También algo parece haberse roto entre Bielsa y parte del periodismo especializado que cubre lo vinculado con Leeds y asiste de forma regular a las conferencias de prensa.



De hecho, en una de las ruedas de prensa de la semana última se notó al entrenador ofuscado al punto de denunciar que se le dispensaba un trato irrespetuoso.



Al respecto, Bielsa dijo con énfasis: “Todos se burlan del conocimiento. Es muy difícil conformar a los que preguntan. Si doy respuestas con contenido, se burlan. Y si contesto con monosílabos es considerado como una vanidad”.



Con la igualdad consumada el martes, Leeds suma 56 puntos y mantiene el segundo lugar con un partido más que el puntero Albion (59) y el tercero Fulham (55) cuando restan todavía 14 partidos.



Lo que resta de febrero será clave: recibirá a Bristol City (séptimo) y Reading (decimosexto) y visitará a Middlesbrough (decimoctavo) y Hull City (decimoquinto).



Además del Bristol City, de los adversarios con los que Leeds pugna por el ascenso a la Premier League deberá medirse con Fulham, Blackburn Roves y Swansea, los tres en su estadio de Ellan Road.