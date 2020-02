El MAS presentó las correcciones para habilitar la candidatura de Evo Morales

El partido del ex presidente boliviano Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), presentó ante el Tirbunal Supremo Electoral (TSE) la documentación corregida para habilitar la candidatura a senador del líder indígena para las elecciones del 3 de mayo.



Las correcciones fueron presentadas anoche, dado que si bien el plazo para la revisión de la documentación era el domingo, los candidatos podían subsanar las observaciones ante el TSE hasta ayer.



El órgano electoral había observado la candidatura de Morales, así como también la del aspirante a la presidencia por el MAS, el ex ministro de Economía Luis Arce, y la del candidato a senador por Potosí, Diego Pary.



El MAS aportó la documentación de faltaba de esos aspirantes y de otra treintena de candidatos, informó la agencia de noticias Europa Press.



El TSE tiene plazo hasta el lunes próximo para evaluar la nueva documentación.



Según el reglamento del órgano electoral, los candidatos deben estar registrados en el censo electoral, no tener cargos penales y tampoco sentencias condenatorias en materia penal.



Morales tiene una orden de captura emitida por la Fiscalía boliviana por los cargos de sedición y terrorismo, delitos de los que se lo acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas que tuvieron lugar tras las elecciones del 20 de octubre en el país.



No obstante, no hay sentencia sobre ninguno de estos delitos.



Morales dimitió el 10 de noviembre después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones del 20 de octubre y tras una ola de protestas y la retirada del apoyo de Policía y Ejército.



El MAS de Evo Morales y sus opositores alcanzaron un acuerdo en el Congreso para celebrar otras elecciones presidenciales, previstas para el 3 de mayo, si bien vetaron a Morales y a su ex vicepresidente, Álvaro García Linera, como candidatos.



Con las elecciones presidenciales del 3 de mayo, Bolivia aspira a zanjar la crisis política en la que se encuentra inmersa. Más de 30 personas murieron en los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Morales, y con las fuerzas de seguridad.