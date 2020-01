El mediocampista argentino Matías Abelairas es nuevo refuerzo de Palmaflor de Bolivia

El mediocampista argentino Matías Abelairas, ex River Plate, es desde hoy nuevo refuerzo del Atlético Palmaflor de Cochabamba, equipo que ascendió esta temporada al fútbol de Primera División del país andino.



De esta manera, el volante de 34 años se convirtió en el cuarto refuerzo del equipo de la ciudad de Quillacollo, con vistas a encarar el torneo Apertura boliviano.



"Incorporación Confirmada: Matías Enrique Abelairas. Bienvenido al Club Atlético Palmaflor", publicó el equipo cochabambino en sus redes sociales asegurando la llegada del jugador nacido en Olavarría.



El mediocampista surgió de las divisiones inferiores del equipo 'millonario', luego pasó por Glasgow Rangers de Escocia, Puebla de México, Unión Española de Chile, Vaslui de Rumania, Banfield e Independiente Rivadavia (ambos de Argentina) y Famagusta de Chipre.



El plantel boliviano subió a la Primera División al ganar la Copa Simón Bolívar 2019.



También el arquero argentino Agustín Silva ex Nueva Chicago, es flamante incorporación de Deportivo Macará de Ecuador, confirmó el club en su cuenta oficial de la red social Twitter.



"Agustín Silva es el nuevo arquero que vestirá la azul celeste en el 2020, éxitos con el equipo guerrero, juntos por historia con el orgullo ambateño", reza el comunicado del club ecuatoriano en su bienvenida al jugador.



Por último, el guardavallas Javier Burrai, ex Arsenal de Sarandí, arribó como nueva adquisición de Barcelona de Ecuador. El jugador viene de rescindir su contrato con Deportivo Macará.