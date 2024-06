El mensaje de Iker Muniain que ilusiona a los hinchas de River Plate

Iker Muniain se despidió formalmente del estadio y su gente del Athletic de Bilbao el lunes 13 de mayo. En un emotivo evento en el Nuevo San Mamés, ante casi treinta mil seguidores se agasajó a quien vistió la camiseta del club en 559 ocasiones, anotó 75 goles y levantó tres trofeos, se despidió de su afición. Con traje negro y camisa blanca, acompañado de su familia, directivos, entrenadores y compañeros vestidos con jeans y camisetas del equipo, Muniain declaró: "Si alguna vez me necesitan aquí, estaré al día siguiente".

Ahora, días después, Iker habla desde su nueva condición de agente libre. En una entrevista con el diario español Marca, Muniain respondió a preguntas centradas en su larga trayectoria con el Athletic, sus decisiones personales y profesionales, sus aspiraciones y su deseo de acabar su carrera con dignidad. Además, se enfocó en su futuro, específicamente en la posibilidad de unirse a River Plate, el club argentino con el que ha sido vinculado desde su despedida.

Publicidad

Las declaraciones de Iker Muniain

Muniain ya había expresado su interés por River, describiéndolo como un club que siempre ha seguido con afecto. En su entrevista, explicó: “Es cierto que, en estas ocasiones, se escuchan muchos comentarios y rumores, siempre he manifestado públicamente que me gusta mucho ese club, pero es un periodo nuevo para mí. Se abre un mercado e intentaré poner las cartas sobre la mesa y decidir de la mejor manera posible. Vaya donde vaya espero ser feliz y aportar al club todo mi fútbol y experiencia. No me imagino saltando a San Mamés con otra camiseta”.

“Sí, River Plate es un equipo que siempre le he seguido, desde que era pequeño, desde hace muchísimos años. Quitando el Athletic que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande. Lo he dicho muchas veces. Es una de las opciones que contemplo. Como todos saben, ahora que he tomado la decisión, las opciones son amplias”, agregó Muniain.

Por otra parte, Iker Muniain también aclaró: “Ya dije que jugar en la Liga española y en Europa quedaba descartado. Quiero vivir una experiencia diferente a lo que ya he vivido. La MLS es interesante por su formato de competición y la presencia de figuras como Messi. También me atrae la liga de Arabia Saudita, que ha crecido con jugadores de talla mundial como Cristiano Ronaldo".