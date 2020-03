El mensaje de José Luis Gioja a la militancia tras el alta médica

El diputado nacional José Luis Gioja, quien sufrió una tombosis el pasado lunes y debió ser internado en el Hospital Guillermo Rawson, recibió el alta médica ayer, luego de 2 días.

A través de un mensaje grabado en su casa, donde permanece en reposo, el exgobernador de San Juan envió un mensaje dirigido a la militancia justicialista.

"La verdad que estamos jugando un partido grande, estamos jugando la final del campeonato. Yo gracias a Dios ya estoy en mi casa. No estoy al 100%, pero estoy en mi casa, me estoy recuperando muy bien y pronto voy a estar en la cancha de vuelta, como siempre, peleando por los ideales del General Perón, de Evita, Néstor, de Cristina, de Alberto. Por la celeste y blanca que es la bandera de todos. No bajemos los brazos, miremos para adelante", manifestó.

Gioja, agregó: "No importan los aprietes, las extorsiones. Ustedes saben que la traición no cotiza en el peronismo. El traidor se va a morir traidor siempre. Así que no nos preocupemos de ello, preocupémonos de quiénes han afectado estos traidores que lamentablemente son los compañeros que han dejado sin trabajo, que les han quitado el sustento y hasta las bolsas de mercaderías. Es inentendible".

"Ni en la época más dura de la dictadura, que ustedes saben que la viví con muchos compañeros de San Juan, he visto lo que he visto con estos tipos. Inútiles. Hacen pasar sed a nuestra gente. Por qué no se ponen a laburar para arreglar los problemas de nuestra gente. A la soberbia hay que castigarla", dijo.