El mercado de bonos de carbono, eje de los debates para reducir los gases de efecto invernadero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidenta de la Cumbre del Clima COP25 , la chilena Carolina Schmidt, aseguró hoy que la regulación de los mercados de bonos de carbono es el gran escollo para la completa implementación del Acuerdo de París del 2015 sobre el cambio climático y que se intentará consensuar un documento antes de pasar al tramo de alto nivel, con la participación de ministros y presidentes.



"Necesitamos conseguir un acuerdo en el artículo 6 para implementar el Acuerdo de París" en su totalidad, apuntó Schmidt en una rueda de prensa de balance de las negociaciones y las reuniones ministeriales de los últimos días.



La ministra de Medio Ambiente de Chile hizo hincapié en "el arduo trabajo" alrededor de este punto que las partes llevan a cabo para para redactar un texto común que pueda ser asumido por los países y el resto de los actores, algo "que fue imposible en la COP24" celebrada en Polonia el pasado año, según la agencia EFE.



Los mercados de bonos de carbono autorizan a emitir una cierta cantidad de gases contaminantes que supone la creación de un fondo anual de 100.000 millones de dólares para financiar la lucha contra el cambio climático y los perjuicios del calentamiento global.



Este mercado de bonos fue creado tras el Acuerdo de París, que debería entrar en vigencia el año que vienen tras la finalización del Protocolo de Kyoto, lo que significa transformar las economías basadas en combustibles fósiles por otra de carbono para que el incremento de la temperatura global del planeta sea 1,5 grados inferior a la etapa pre industrial.



Los especialistas en economía y finanzas mantienen reuniones para poder desarrollar herramientas que promuevan una transición justa a una economía baja en carbono.



En este sentido, los ministros de Finanzas de 51 países agrupados en una Coalición por la Acción por el Clima, presentaron hoy el llamado Plan de Acción de Santiago, para el diseño de medidas que resulten en nuevas iniciativas sobre el precio del carbono y para una fijación efectiva de precios del carbono.



Esta Coalición fue creada durante las reuniones de abril pasado del Banco Mundial y actualmente incluye, entre ellos, a dieciocho países de la Unión Europea (UE) y a once de América Latina y el Caribe.



Presidida por el ministro chileno de Finanzas, Ignacio Briones, este foro reconoció además "la necesidad de esfuerzos a largo plazo en el desarrollo de metodologías y mecanismos que aborden el cambio climático de forma efectiva".



El Plan de Acción de Santiago incluye también el trabajo para "identificar los riesgos que el cambio climático supone para la estabilidad financiera, así como la forma de gestionar esos riesgos".



Los ministros de Finanzas de los 51 países y otros que puedan unirse en el futuro revisarán la aplicación de este plan en la cumbre COP26 que se celebrará en noviembre de 2020 en Glasgow (Reino Unido).



Por su parte el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, urgió a "traducir" en medidas el "apoyo masivo" que hay en todo el mundo a favor de la lucha contra el cambio climático.



La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y el propio Timmermans presentarán el próximo miércoles en Bruselas un primer documento oficial con las bases para la puesta en marcha del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo principal es lograr que la Unión Europea sea neutral en emisiones de carbono para 2050.



Indicó sobre Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, inició formalmente el procedimiento para retirar a su país del Acuerdo de París , tiene "muy poca paciencia con los negacionistas del clima", aunque se mostró "esperanzado" con las respuestas de otros niveles de la sociedad estadounidense, como estados o ciudades.



La imposición de una tasa al carbono en la frontera es una reivindicación de algunos sectores industriales europeos, como el siderúrgico,



Para Timmermans "la huella de carbono debe reflejarse en los precios" de los productos "y, si no, habrá que corregirlo" y añadió: "Asumo que el mundo se moverá en esa dirección y no habrá que tomar medidas de ese tipo, pero, si es necesario, no dudaremos en tomarlas"



La activista Greta Thurnberg destacó que la emergencia climática no "es un problema futuro, es algo que nos está afectando ya", durante un debate dedicado a los jóvenes.



Junto a varios activistas de diferentes zonas del mundo, la joven sueca dijo que "la gente está sufriendo" ya las inclemencias climáticas y, en consecuencia, no se puede esperar.



Thunberg, que ha causado un gran revuelo mediático en esta cumbre, cedió la palabra a los jóvenes activistas invitados al acto ya que "sus historias deben ser escuchadas" en un contexto como este "donde somos objeto de tanta atención mediática".