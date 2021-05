El mercado sube proyecciones y ahora espera que la inflación supere el 47% en 2021

Los analistas de consultoras y bancos aumentaron sus proyecciones de inflación en los últimos días y ahora esperan que alcance el 47,3% en 2021, incrementando la cifra en 1,3 puntos porcentuales respecto a los pronósticos provistos en marzo, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza todos los meses el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El informe de la autoridad monetaria dado a conocer este viernes, también remarcó que los mejores pronosticadores incluso esperan una suba de precios aún mayor, de 47,5%.

"Quienes mejor pronosticaron la inflación para el corto plazo (TOP 10) esperan en promedio una inflación de 47,5% interanual, esto es 0,2 puntos porcentuales por encima de lo que surge de la mediana con la totalidad de los participantes y 2,8 puntos porcentuales por encima de lo proyectado por ese conjunto en la encuesta previa", explica el documento.

Además, los analistas estiman que abril registrará una inflación de 3,8% mientras que "para los meses siguientes los participantes proyectan una trayectoria descendente en la inflación mensual", destacó el BCRA.

Por otro lado, los analistas del REM redujeron sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que llegue a $ 112,64 en diciembre 2021, con una reducción de $ 2,36 respecto al relevamiento previo.

El REM generó polémica la semana pasada cuando un grupo de consultoras decidió dejar de mandar sus proyecciones al Banco Central, tras las críticas del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien habría tratado de "alocadas" las estimaciones hechas por analistas privados.

Por otro lado, según surge del informe quienes participan del REM esperan un crecimiento del PBI de 6,4% en 2021, luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9% interanual.

Sin embargo, para el segundo trimestre del 2021, los analistas pronostican una contracción de la actividad de hasta 1,5%, siendo 0,6% la expansión prevista para el tercer trimestre de 2021.

En cuanto a la tasa Badlar de bancos privados, para mayo de 2021 los analistas esperan que llegue a 34,1%, "verificándose correcciones a la baja en la mayoría de los pronósticos relevados respecto de la encuesta previa".

En relación al valor de las exportaciones, quienes participan del REM estiman que para 2021 ascenderá a u$s 63.725 millones, incrementándose en u$s 1.298 millones con relación a las proyecciones del mes previo y u$s 8.841 millones superior a lo registrado en 2020 (u$s 54.884 millones).

En tanto, el valor de las importaciones del año 2021 se ubicaría en u$s 50.400 millones, esto es u$s 1.176 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y u$s 8.046 millones mayor al dato evidenciado en el último año (u$s 42.354 millones).

Por otra parte, esperan que la desocupación en el primer trimestre de 2021 sea de 11,2%, manteniéndose sin cambios respecto a lo previsto en la última encuesta.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario que realizan las consultoras económicas para 2021 se incrementó hasta $ 1.666,5 miles de millones, aumentando en $ 30,5 miles de millones respecto del último REM.

CONSULTORAS DECIDIERON DEJAR DE PARTICIPAR

Las consultoras FIEL, Ledesma, Invecq, Arriazu y LCG, entre otras, decidieron la semana pasada dejar de enviar sus pronósticos macroeconómicos al Banco Central tras las críticas vertidas por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Los economistas generaron una irreal expectativa inflacionaria, con sus alocadas proyecciones", habría dicho Guzmán.

En tanto, otras consultoras, como la liderada por la economista Marina Dal Poggetto, Eco Go, señalaron que la decisión de dar un paso al costado la tomaron incluso antes, a principios de 2020, cuando el entonces presidente del BCRA recomendó que los analistas ajustaran sus modelos.