El ministro de Turismo y Deportes afirmó que "el gran desafío es trabajar en la conectividad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Turismo y Deportes nacional, Matías Lammens, afirmó hoy en Posadas que "el gran desafío es trabajar en la conectividad (aérea), no sólo en Misiones sino en todo el país", porque "el turismo es uno de los grandes motores de crecimiento que tiene la Argentina".



El funcionario llegó esta mañana a la capital provincial, donde dijo tener claro que las aerolíneas low cost "han generado un impacto muy positivo en las economías del interior del país".



Por ello, siguió, hay que "tener más conectividad y las lineas aéreas necesitan trabajar con los estados provinciales para generar más volumen de pasajeros y tener vuelos que sean rentables".



Lammens aseguró que, en ese marco, las compañías aéreas "también van a contar con el apoyo del estado nacional y de nuestro ministerio para seguir funcionando".



Respecto de la posible cancelación en abril, por parte de Air Europa, de su vuelo entre Puerto Iguazú y Madrid, indicó que "es una de las gestiones mas importantes que tenemos ahora en enero en España".



"Vamos a trabajar con la empresa para que ese vuelo siga operando porque tiene una importancia estratégica determinante para la región", aseguró.



El ministro mencionó "la intención de gestionar vuelos directos desde Chile y de otros puntos de Europa" hacia Puerto Iguazú.



Lammens recorrió en la mañana el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) y el Centro de Convenciones y Eventos junto al gobernador, Oscar Herrera Ahuad; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, y el ministro provincial de turismo, José María Arrúa, entre otros funcionarios.



Allí dijo que "hay que felicitar a todos por este maravilloso centro, Herrera Ahuad me venía insistiendo para que venga a conocerlo y me quedé maravillado con lo que hicieron".



Durante el fin de semana, el funcionario visitará otros centros deportivos y puntos turísticos de Misiones y el lunes irá a los Saltos del Moconá y a las Cataratas del Iguazú.