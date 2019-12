El ministro del Interior recibió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, recibió hoy en su despacho de la Casa Rosada a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, como parte de los encuentros que está manteniendo con los mandatarios provinciales para conocer la realidad de las distintas regiones del país.



De Pedro y la gobernadora acordaron continuar con un diálogo permanente con el objetivo de buscar soluciones para mejorar la situación económica y financiera de la Patagonia en general y de la provincia en particular, informó el Ministerio del Interior.



Oriunda de Bariloche, licenciada en Letras Modernas en la Universidad de Córdoba y ex ministra de Turismo de su provincia, Carreras es la primera mujer gobernadora en la historia de Río Negro, luego de triunfar en las elecciones celebradas el 7 de abril de este año con más del 52% de los votos, encabezando el frente "Juntos Somos Río Negro".



Carreras fue impulsada por el ex gobernador y actual senador nacional Alberto Weretilneck, cuando la Corte Suprema nacional le vedó el acceso para postularse a la reelección.