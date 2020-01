El ministro Guzmán se reunirá mañana con funcionarios del FMI en Nueva York

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá mañana, en Nueva York, con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en las negociaciones con el organismo sobre la propuesta argentina de posponer los pagos del programa vigente, como parte de sus actividades.



Según confirmaron fuentes del organismo internacional a Télam, el encuentro tendrá lugar por la mañana y participarán, además de Guzmán, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, la directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Kozack, y el jefe de la misión del Fondo para la Argentina, Luis Cubeddu.



El organismo, que había solicitado un plan económico y fiscal para analizar la propuesta argentina de posponer los pagos, mantiene con el país un crédito pautado inicialmente por US$ 57.000 millones, de los cuáles ya fueron desembolsados unos US$ 44.000 millones, y que implican vencimientos muy altos que deberían ser afrontados desde el año próximo.



La reunión con el FMI forma parte de la agenda de actividades del ministro en los Estados Unidos, donde hoy mantuvo una reunión con medio centenar de inversores internacionales y representantes de bancos de inversión en la sede neoyorkina del Council of Américas.



La actividad oficial del ministro, tras el encuentro con inversores, se completaba hoy con una serie de reuniones con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



La reunión de mañana no será la primera que Guzmán mantiene con Cubeddu, quien fuera designado como el reemplazante del italiano Roberto Cardarelli como jefe de la misión en el país el pasado 25 de noviembre.



Según declaró el propio ministro, ambos mantuvieron un encuentro junto a la directora del organismo, Kristalina Giorgieva, pocos días antes de la asunción oficial del Guzmán en su cargo, el pasado 10 de diciembre de 2020.