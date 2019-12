El Morelia del argentino Pablo Guede, en semifinales de la Liguilla Mexicana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El Morelia venció anoche como visitante al León por 2 a 1, en partido de vuelta de cuartos de final del Apertura 2019 de la Liguilla Mexicana de fútbol, y se convirtió en el primer semifinalista del torneo.



Los Monarcas de Morelia, dirigidos por el DT argentino Pablo Adrián Guede (ex entrenador de Nueva Chicago y San Lorenzo), sabian que la única opción era ganar porque el empate clasificaba a su rival (por su mejor posición en la Tabla General ya que el duelo de ida había finalizado 3 a 3).



Ismael Sosa (ex delantero de Independiente y Argentinos Juniors) puso en ventaja a los Escarlatas (7m. Pt.) pero la visita consiguió dar vuelta el marcador, con tantos del extremo Miguel Sansores 22m. St. y del volante peruano Edison Flores 27m. St.



En León, además de Sosa fue también titular el defensor rosarino Ramiro González (ex Instituto), mientras que en el banco estuvo el atacante Leonardo Javier Ramos, (ex Nueva Chicago y Atlanta).



Por su parte, el arco del Morelia fue defendido por el uruguayo Sebastián Sosa (ex golero de Boca Juniors, Vélez Sarsfield, y Rosario Central), y se alinearon entre sus suplentes el defensor central Emanuel Loeschbor (ex San Martín de Tucumán) junto al delantero Gastón Adrián Lezcano (ex Barracas Central).



Las tres restantes revanchas por los cuartos de final de la Liguilla Mexicana serán este domingo Santos Laguna-Monterrey (del técnico argentino Antonio Mohamed, ganó 5-2 la ida), Querétaro-Necaxa (Necaxa 3-0), y el lunes Tigres ante América (Tigres se impuso 2-1 como visitante, en el estadio Azteca).