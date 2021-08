El método de compra, el monto y lo que marca la ley; son los puntos que no se cumplen en la adquisición de una camioneta tipo pick up para uso exclusivo del intendente Miguel Atampiz de Zonda. Esto generó un pedido de informe de parte de concejales de la oposición y que aún no recibieron respuesta oficial del asunto.

El hecho ocurrió en abril de este año, pero volvió a ponerse en el tapete de la opinión pública zondina ya que se cumplieron tres meses desde que se pidieron explicaciones y el Ejecutivo Comunal no brinda ninguna, mientras que ya se utiliza la camioneta por la que se desembolsó $3.800.000.

El concejal del Frente San Juan Primero, Carlos Cortés, le contó a DIARIO HUARPE que “con la compra de esta camioneta se incumplió con la Ley de Contabilidad de la Provincia que marca que por montos altos como el de la camioneta, debe llamarse a licitación sino se incumple con las leyes como adquirir un vehículo para uso personal de Atampiz”.

En tanto que la concejala del Frente Con Vos, Silvia Fernández, le expresó a este medio que “no es el único ítem que observamos en el manejo de los recursos municipales ya que el mismo se compró de manera directa un camión tanque regador por $12.600.000 y ya pasaron 90 días sin tener novedades del vehículo”.

Ambas adquisiciones se trataron en el Concejo Deliberante y recibieron el voto mayoritario de los ediles. Puntualmente fue aprobado por tres los concejales oficialistas y que le dio el plafón al intendente Atampiz de ejecutar las compras.

Pero esta no es la única crítica ya que en este periodo los concejales no reciben ningún tipo de comprobante o balance de las cuentas comunales. Tan así es que, desde el inicio de este año no sólo no hubo documentación solicitada por los ediles, sino que tampoco visitaron hasta el momento el recinto los funcionarios departamentales de Hacienda.

Números en discusión

El año pasado estalló un escándalo con el uso de fondos para la crisis sanitaria impulsada por la pandemia por Covid-19. A mediados del 2020, Silvana Fernández junto a Carlos Cortés y Martín Gutiérrez, edil del Frente de Todos, pidieron explicaciones en el Concejo Deliberante por la utilización de $2.800.000 que recibieron de parte del Fodere y que no registraron en los balances de la Comuna como ingresos.

Realizaron pedido personales y legales, y la única respuesta que obtuvieron de la gestión liderada por Atampiz es que “el dinero está guardado en el banco”. Se llegó a la justicia, pero aún no hay resolución de ningún tipo sobre este reclamo iniciado por 3 de los 5 ediles.