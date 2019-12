El Museo del Cine presentó su almanaque 2020 dedicado a remakes nacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires finalizó la temporada 2019 del Museo del Cine con la presentación, en su sede del barrio de La Boca, de su ya clásico almanaque que, en la edición 2020, incluye fotografías de 14 famosas remakes del cine argentino, durante un encuentro con la prensa y gente del cine local, encabezado por su directora Paula Felix-Didier.



El calendario nació como una forma de difusión del vasto patrimonio fotográfico del museo y, desde la primera vez, homenajea a diversos momentos del cine argentino, y que con el paso del tiempo logró adquirir el perfil de entregas temáticas para coleccionar, sucesivos años dedicados a madres, novias, villanos, policiales, costumbres argentinas, literatura, directores y besos.



En esta lista no faltaron homenajes a retratistas como Annemarie Heinrich y Sivul Wilenski con rostros y perfiles inscriptos en la memoria popular y este año llegó el turno de las remakes (segundas versiones) del cine argentino a partir del diálogo que se establece entre “Los muchachos de antes no usaban arsénico” (1976), de José Martínez Suárez, y “El cuento de las comadrejas”, de Juan José Campanella (2019).



Ese diálogo permite ampliar el recuerdo de otras remakes y, fundamentalmente, homenajear al recordado realizador de cine argentino, autor de obras como “El crack”, “Dar la cara”, “Los chantas” y “Noches sin lunas ni soles”, guionista, como docente maestro de muchos cineastas y presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata fallecido a mediados de este año.



Desde sus primeras épocas la cinematografía se ha inspirado en fuentes literarias, teatrales, comics, series de televisión y también, en otras películas, pero en el cine argentino no abundan demasiado las remakes, no obstante se realizaron varias versiones de clásicos del teatro popular y, de algunas producciones anteriores, tal es el caso de la silente “Nobleza gaucha”, de 1915, con versión sonora en 1937.



El almanaque 2020 del Museo del Cine arranca en su tapa con “Los muchachos de antes no usaban arsénico” y culmina en su contratapa con una imagen del sexteto principal de “El cuento de las comadrejas”, la obra de Campanella recientemente ganadora del Premio de la Popularidad en el reciente Festival de la Internacional del Nuevo Cine de La Habana.



En enero aparecen “Los muchachos de antes no usaban gomina” (1937) con Roberto Blanco y Mecha Ortiz, de Manuel Romero y la de Enrique Carreras (1969) con Carlos Estrada y Susana Campos; en febrero “La muchachada de a bordo” (1937), de Manuel Romero, con Luis Sandrini, José Gola y Tito Lusiardo y la de Enrique Cahen Salaberry (1967), con Lusiardo y Carlitos Balá; en marzo “La patota” (1960), de Daniel Tinayre con Mirtha Legrand y la de Santiago Mitre (2015), con Dolores Fonzi.



En abril recuerda a “Los ojos llenos de amor” (1954), de Carlos Schlieper, con Maliza Zini y Anger Magaña, y “¿Quiere casarse conmigo?” (1967), de Enrique Carreras, con Sonia Bruno y Palito Ortega; en mayo “Marihuana” (1950), de Leon Klimovsky, con Fanny Navarro y Pedro López Lagar, con “Humo de marihuana” (1968), de Lucas Demare, con Marcela López Rey.



En junio “Adolescencia” (1942), de Francisco Mugica, con Mirtha Legrand y Angel Magaña con “Mi primera novia” (1966), de Enrique Carreras, con Palito Ortega y Evangelina Salazar.



En julio “Cuando besa mi marido” (1950), de Carlos Schlieper y “Matrimonio a la argentina” (1968), de Enrique Carreras y en agosto “Joven, viuda y estanciera” (1941), de Luis Bayón Herrera y la de Julio Saraceni (1970).



En septiembre comparten el cuadro “A sangre fría” (1947), de Daniel Tinayre, con y “A hierro muere” (1962), de Manuel Mur Oti, y en octubre las dos versiones de “Lo que le pasó a Reynoso” (1937 y 1955), las dos de Leopoldo Torres Ríos.



En noviembre hacen contrapunto las versiones de “Los chicos crecen” (1942), de Carlos Hugo Christensen y la de Enrique Carreras (1976), en diciembre aparecen “Monte criollo” (1935), de Arturo S. Mom y “Vidas marcadas” (1942), de Daniel Tinayre y como ilustración del compacto de 2021, “¡Qué noche de casamiento!” (1953), de Enrique Carreras y la de Julio Porter (1969).