El Museo Violeta Parra de Santiago sufrió graves daños por un incendio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Museo Violeta Parra de Santiago, Chile, fundado para promover la obra de artista folcórica chilena, sufrió daños totales en su auditorio, aunque el material de colección del museo no fue afectado, según relevaron agencias internacionales.



"Los daños son prácticamente totales en el sector del auditorio, tenemos daños en las oficinas arribas y estamos evaluando. Hay mucho daño por temperaturas, por humo en el interior, pero la parte más afectada es el auditorio", informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Gabriel Huerta, de acuerdo a lo consignado por Ansa.



El Museo se encuentra en Santiago a una cuadra de Plaza Italia, "zona cero" del estallido social del 18 de octubre en el país. El incendio se inició ayer, dos días después de recordarse los 53 años de la muerte de Violeta Parra, fallecida el 5 de febrero de 1967, a los 50 años.



Más de 140 voluntarios de Bomberos de las compañías de Santiago y Ñuñoa trabajaron para controlar las llamas, cuyo origen no fue determinado.



Sin embargo la ministra Consuelo Valdés pareció atribuir su causa a las consecuencias de las protestas sociales. "Es lamentable ver cómo el Museo Violeta Parra es atacado, porque una vez más se atenta contra espacios ciudadanos, abiertos a la difusión de la cultura y de las artes, que son motores de diálogo y de reflexión. La violencia no respeta ni siquiera a un gran ícono nacional", tuiteó.



Violeta Parra es una referencia de la música latinoamericana y eslabón esencial de lo que se llamó la "Nueva Canción" chilena. Se disparó un tiro en la sien derecha, el 5 de febrero de 1967. Su legado musical incluye canciones como "Gracias a la vida", "La jardinera", "Volver a los 17", "Run run se fue pal norte" y "Casamiento de negros".