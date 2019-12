El nuevo ministro de Seguridad de Santa Fe pasa a retiro a 31 comisarios de la Policía provincial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, puso en funciones oficialmente hoy al flamante jefe de la Policía de la provincia, comisario Víctor Sarnaglia, tras lo cual ordenó el pase a disponibilidad de 31 comisarios, en el marco de los cambios que comenzó a instaurar desde que se hizo cargo de la cartera la semana pasada.



Durante un acto que contó con la presencia del gobernador Omar Perotti, el ministro Saín puso en funciones a Sarnaglia como jefe de la fuerza y al comisario Martín Musuruana como subjefe, tras lo cual nombró a los nuevos jefes de las 19 unidades regionales.



Tras el acto, Saín se reunió con los nuevos jefes para "establecer las reglas institucionales con la cúpula policial y para transmitirle qué es lo que se quiere de la policía", según confirmó el propio ministro en un breve encuentro con periodistas.



Entre los jefes que dejarán la fuerza de seguridad figura Marcelo Gómez, ex jefe de la Unidad Regional II (departamento Rosario), con quien Saín mantuvo un entredicho por Whatsapp que trascendió a los medios de comunicación, luego de que quedaron sin custodia distintos edificios judiciales.



Sobre ese caso, Saín dijo que con el nuevo gobierno "no hay resistencia policial y ya van a ver lo que va a pasar en Rosario".



"De hecho hay una causa judicial en Rosario por incumplimiento de los deberes de funcionario público que compromete al director (Marcelo) Gómez. Hoy nosotros nos presentamos, a través de un escrito, ante la fiscalía que lleva la causa, a cargo de la fiscal Paola Aguirre, para quedar a disposición como testigos", detalló Saín.



El ministro dijo que la presentación es para ofrecer al "jefe de policía, el subjefe de policía y quien habla, el ministro de Seguridad, como testigos de esa causa porque tenemos elementos que dan cuenta de la configuración de ese delito a nuestro entender. Acá, el que jode con estas cosas, va a terminar en el calabozo".



En lugar de Gómez quedará como jefe rosarino el comisario Claudio Román, secundado por Danilo Villán.



Sobre la intervención a la Unidad Regional XVII, con sede en San Lorenzo, voceros del gobierno dijeron que quedarán al mando los comisarios Carlos Lemos y Claudio López.



Entre los comisarios que pasarán a retiro figuran un ex jefe de la Policía de Investigaciones, Daniel Corbellini, además del actual, Marcelo Albornoz, y el comisario Gonzalo Paz, quien hasta hace pocos días comandaba la Jefatura de San Lorenzo.



El ministro Saín había designado días atrás al comisario Sarnaglia como jefe de la Policía de la provincia en reemplazo de Marcelo Villanúa, mientras que será jefa de la Agencia de Control Policial Mariana Olivieri, y al frente de la Agencia de Investigación Criminal fue designado Maximiliano Bertolotti.