El nuevo tema de Abel Pintos palpitando la Fiesta Nacional del Sol

Para cerrar un año exitoso, Abel Pintos estrenó el videoclip de “Quiero cantar” que forma parte de su próximo álbum discográfico que tiene previsto lanzar en 2020. El destacado artista publicó la canción en sus cuentas oficiales de Youtube y Spotify.

“Muchas veces me preguntan qué hago cuando no canto. #QuieroCantar cuenta qué me pasa, cómo me siento y LO MUCHO que deseo volver a sentirme flotando en una canción en esos días. Y algunas cosas más, claro, que están ahí esperando a ser interpretadas desde el lugar de cada uno”, aseguró en Twitter.

El reconocido intérprete compuso unas 40 canciones para su nuevo disco. Alrededor de la mitad de los temas los escribió en conjunto con otros autores con los que se reunió mientras realizaba una gira por América y Europa. En total, seleccionaron entre 12 y 16 canciones para el próximo disco.

En noviembre pasado, Abel se presentó en el Buenos Aires Arena para dar tres recitales sinfónicos, con entradas totalmente agotadas. Fue la primera vez que el artista compartió el escenario con 56 músicos en escena para interpretar sus temas en formato sinfónico. Una experiencia inolvidable para la familia abelera, como él llama cariñosamente a sus miles de seguidores.

A partir del 2020, Pintos tiene una serie de recitales como suele hacer todos los años. En enero se presentará en Uruguay: en el Centro de Convenciones de Punta del Este (10 de enero) y en el Festival de Andresito en Andresito, departamento de Flores (11 de enero). Luego regresará a la Argentina para participar de la XXXVII Fiesta Nacional del Lago en Federación, Entre Ríos (12 de enero); el 36° Festival del Pescador en Sauce Viejo, Santa Fe; el 55° Festival Nacional de Doma y Folclore en Jesús María, Córdoba (16 de enero). Por último, brindará shows en Avicultura 2020 en Punilla, Córdoba y en la 9ª Mega Douglas Haig en el Estadio de Pergamino, en Buenos Aires (18 de enero). Y en febrero llegará a la provincia el día 25 para la Fiesta Nacional del Sol.