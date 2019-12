El opositor ruso Navalni, de nuevo en libertad tras unas horas de demora

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El líder opositor ruso Alexey Navalni sufrió hoy algunas horas de demora en manos de las fuerzas de seguridad tras un registro policial en las oficinas del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK, por sus siglas en ruso), que combate el enriquecimiento ilícito en la administración pública.



La portavoz del líder opositor, Kira Yarmish, escribió horas antes en sus redes sociales que Navalni fue detenido durante las diligencias policiales en su fundación, aunque ese extremo no llegó a confirmarse.



Ivan Zhdanov, director del fondo creado por Navalni, aseguró esta mañana que les requisaron las computadoras a todos los trabajadores del centro y que los investigadores no tienen intención de devolverlas por considerarlas una "prueba" en el caso de lavado de dinero abierto contra la fundación.



Tras ser liberado, Navalni dijo que los agentes policiales requisaron los equipos informáticos de la fundación y vinculó el registro con la próxima grabación de su programa para YouTube, que tenía que empezar esta tarde.



El líder opositor denunció hace unos meses que su fundación, calificada recientemente de "agente extranjero", era víctima de una "persecución" con numerosos registros en sus oficinas por todo el país, informó la agencia de noticias EFE.



En los últimos años el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni ha acusado a numerosos altos funcionarios de enriquecimiento ilícito, incluido el primer ministro, Dmitri Medvedev.



Precisamente la investigación llevada a cabo por el equipo del FBK sobre Medvedev fue esgrimida como motivo de los registros de hoy, dijo Navalni.



Navalni ha sido detenido numerosas veces y condenado en varias ocasiones a penas de arresto administrativo por organizar o participar en manifestaciones no autorizadas.



La última vez el dirigente opositor fue arrestado durante 30 días el pasado verano por unos llamamientos a participar en un mitin antigubernamental en Moscú.