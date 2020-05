El Pádel llevó un albardonero hacia Chile

Martín Álvarez , quien se desempeña en tierras trasandinas como profesor en Copiapó (Norte de Chile) en el Pro Pádel Club nos cuenta cómo fue su llegada. ‘Fuimos a La Serena con los chicos de La Laja Pádel Club para disputar un torneo. La gente de Copiapó vio cómo trabajaba y me llamaron a mediados de Diciembre del año pasado’.

Sobre su entorno actual, referido al club y la ciudad se mostró muy contento con su presente. ‘Es un club muy nuevo, apenas lleva un año de vida pero hay un empuje bárbaro de todas las personas que componen a la institución. Hay un buen grupo de padres y alumnos, aproximadamente son 40 chicos. Copiapó es una ciudad parecida a San Juan por su tranquilidad’.

Si a lo deportivo se refiere, no dudó en catalogar lo que ha notado en ambos sectores de la Cordillera de Los Andes. ‘Cuando estaba en San Juan los chicos pasaban necesidades, desde la alimentación hasta en lo familiar, y eso los potenciaba a ellos para ganar los premios y hacer valer la paleta que tienen en mano. Aquí es un entorno distinto, a los jóvenes no les falta nada pero trato de transmitirles las vivencias que traigo desde Argentina y eso a ellos les gusta. El tema es que acá hay muchos ex tenistas que hacen lo que pueden con el pádel, entonces estamos en contacto con todos los profes de la región y voy ayudándoles’ enfatizó.

Sobre sus proyectos personales no dudó en poner su objetivo grande: volver a La Laja Pádel Club. ‘Todo lo que aprenda acá y los recursos que pueda obtener los voy a trasladar a mi querido Albardón. Mi idea es volver ahí y armar el club con todo lo necesario’ cerró.

Fuente: La Excusa