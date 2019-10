El peligroso componente de algunos alimentos que puede envenenar a tu perro

En los últimos años, el Centro de Medicina Veterinaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU (FDA) ha recibido varios reportes —muchos de los cuales estaban relacionados con los chicles— de perros que resultaron envenenados por xilitol (una clase de edulcorante conocido como alcohol de azúcar), según la Dra. Martine Hartogensis, una veterinaria de la FDA.

Ahora bien, es importante aclarar que para los seres humanos, este componente no es peligroso. Como explican desde la Institución, tanto en las personas como en los perros, el nivel de azúcar en la sangre se controla mediante la insulina producida por el páncreas. En las personas, el xilitol no estimula la liberación de insulina del páncreas. Sin embargo, esto no es así en los perros: cuando los perros comen algo que contiene xilitol, éste se absorbe más rápidamente en el torrente sanguíneo y puede provocar una potente liberación de insulina del páncreas.

Cuentan también que esta rápida liberación de insulina puede provocar una gran y rápida disminución del nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia), un efecto que puede presentarse en un plazo de 10 a 60 minutos después de consumir el xilitol. “Si no se trata, la hipoglucemia puede poner en peligro la vida”, señala la Dra. Hartogensis.

Según la FDA los síntomas de la intoxicación por xilitol en los perros incluyen vómitos, seguidos de disminución de la actividad, debilidad, tambaleos, falta de coordinación, desmayos y convulsiones.

¿Qué alimentos contienen xilitol?

mentas para el aliento

productos horneados

jarabe para la tos

vitaminas masticables infantiles y para adultos

enjuague bucal

pastas de dientes

algunas mantequillas de maní

medicamentos de venta libre

suplementos alimenticios

postres sin azúcar

Chicles sin azúcar

Caramelos sin azúcar

Fuente: FDA.

